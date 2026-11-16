Маєток актора Кріса Гемсворта пограбували: злодії викрали три автомобілі

Будинок австралійського актора Кріса Гемсворта, відомого за роллю Тора у кіновсесвіті Marvel, став об'єктом пограбування. Четверо невідомих проникли на територію його маєтку в штаті Новий Південний Уельс і викрали три автомобілі. Поліція розпочала розслідування.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на 7 News , інцидент стався вранці в середу, 11 листопада, у районі Брокен-Гед, неподалік від Байрон-Бей.

Деталі інциденту

Правоохоронців викликали після повідомлення про викрадення транспортних засобів.

За попередньою інформацією, четверо невідомих проникли на приватну територію актора та забрали три автомобілі, які перебували в гаражі. Поліція оглянула місце події та розпочала слідчі дії.

Дружина актора, іспанська акторка та модель Ельза Патакі, прокинулася близько другої години ночі від гавкоту собак. Спочатку вона не надала цьому значення, однак вранці переглянула записи камер відеоспостереження.

На них було видно чотирьох чоловіків у балаклавах, двоє з яких нібито мали при собі ножі.

Кріс Гемсворт та Ельза Патакі (фото: instagram.com/chrishemsworth)

Як злодії потрапили до будинку

Зловмисники, за попередніми даними, перелізли через огорожу маєтку, після чого потрапили до гаража. Там вони знайшли три автомобілі, ключі від яких залишилися всередині.

Серед викраденого транспорту називають електромобіль BYD, пікап Ram і Ford Ranger Raptor.

Усі три автомобілі вже вдалося знайти. Два транспортні засоби виявили невдовзі після інциденту, третій знайшли в четвер, 12 листопада, у районі Леннокс-Гед. Поліція вилучила автомобілі для проведення криміналістичної експертизи.

Будинок Кріса Гемсворта (фото: 7news.com.au)

За інформацією правоохоронців, під час пограбування ніхто не постраждав.

Додамо, що Кріс Гемсворт та Ельза Патакі виховують трьох дітей і вже понад десять років живуть в Австралії. Подружжя переїхало сюди з Лос-Анджелеса, обравши для родини спокійніше життя неподалік від Байрон-Бей.