Поместье актера Криса Хемсворта ограбили: воры угнали три автомобиля

Дом австралийского актера Криса Хемсворта, известного по роли Тора в киновселенной Marvel, стал объектом ограбления. Четверо неизвестных проникли на территорию его имения в штате Новый Южный Уэльс и угнали три автомобиля. Полиция начала расследование.

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на 7 News , инцидент произошел утром в среду, 11 ноября, в районе Брокен-Гед, недалеко от Байрон-Бэй.

Детали инцидента

Правоохранителей вызвали после сообщения о угоне транспортных средств.

По предварительной информации, четверо неизвестных проникли на частную территорию актера и забрали три автомобиля, которые находились в гараже. Полиция осмотрела место происшествия и начала следственные действия.

Жена актера, испанская актриса и модель Эльза Патаки, проснулась около двух часов ночи от лая собак. Сначала она не придала этому значения, однако утром посмотрела записи камер видеонаблюдения.

На них были видны четыре человека в балаклавах, двое из которых якобы имели при себе ножи.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки (фото: instagram.com/chrishemsworth)

Как воры попали в дом

Злоумышленники, по предварительным данным, перелезли через ограждение поместья, после чего попали в гараж. Там они обнаружили три автомобиля, ключи от которых остались внутри.

Среди угнанного транспорта называют электромобиль BYD, пикап Ram и Ford Ranger Raptor.

Все три автомобиля уже удалось обнаружить. Два транспортных средства нашли вскоре после инцидента, третье в четверг, 12 ноября, в районе Леннокс-Гед. Полиция изъяла автомобили для проведения криминалистической экспертизы.

Дом Криса Хемсворта (фото: 7news.com.au)

По информации правоохранителей, во время ограбления никто не пострадал.

Добавим, что Крис Хемсворт и Эльза Патаки воспитывают троих детей и уже более десяти лет живут в Австралии. Супруги переехали сюда из Лос-Анджелеса, выбрав для семьи более спокойную жизнь неподалеку от Байрон-Бей.