Як помер 27-річний син Сінді Кроуфорд: з'явилися нові деталі

Стали відомі нові деталі щодо обставин смерті 27-річного Преслі Гербера . Син супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера помер 20 вересня у реабілітаційному центрі в районі Лос-Анджелеса.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на TMZ .

Нові деталі щодо смерті Преслі Гербера

За інформацією судово-медичної служби округу Лос-Анджелес, смерть настала о 09:45 20 вересня. Розслідування обставин триває, а справу веде поліцейське управління Санта-Моніки.

"Розслідування ще триває і доступна інформація є обмеженою", - заявили в медичній службі.

Водночас джерела, обізнані з ситуацією, зазначили, що родині Гербера повідомили про ймовірне передозування. Він проживав в окремому будинку на території рехабу разом з кількома іншими людьми.

Втім, офіційну причину смерті судовий медичний експерт ще не встановив. Як відомо, після розтину проведуть токсикологічне дослідження для встановлення речовини, яка була в організмі Преслі на момент смерті.

Преслі Гербер помер у 27 років (фото: instagram.com/presleygerber)

Що відомо про залежність Гербера

Преслі раніше відкрито розповідав про проблеми із залежністю та психічним здоров'ям. В останні місяці він ділився у соцмережах подробицями свого шляху до одужання.

В одному з дописів модель розповідав про проходження лікування та писав про бажання впоратися зі своїми проблемами. Сінді Кроуфорд і його сестра Кайя Гербер публічно підтримували його.

Про смерть родина повідомила через представника. Вони попросили поважати їхнє приватне життя в цей "дуже важкий і болісний час".

Преслі Гербер боровся із залежністю (фото: instagram.com/presleygerber)

Коротка біографія Преслі Гербера

Нагадаємо, Преслі був єдиним сином Сінді та Ренді. Він народився 2 липня 1999 року в Лос-Анджелесі. У підлітковому віці розпочав модельну кар'єру, зокрема у 15 років підписав контракт з IMG Models, а у 2016-му дебютував на подіумі в шоу Moschino.

Згодом Гербер співпрацював із такими брендами, як Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Celine, Burberry, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger та Ralph Lauren.

Крім того, він також з'являвся в рекламних кампаніях і модних виданнях, займався підприємництвом та інвестуванням.

Преслі Гербер та Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/presleygerber)