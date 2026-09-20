"Хто пере труси Путіна?" Британський гурт Pet Shop Boys висміяв російського диктатора

Британський електропоп-дует Pet Shop Boys випустив пісню A Top Secret Washing Machine ("Надсекретна пральна машина"), присвячену Володимиру Путіну. У треку музиканти іронізують над російським диктатором, його секретами та отруєнням опонентів.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на YouTube колективу.

Про що співають Pet Shop Boys

У композиції музиканти ставлять низку саркастичних запитань про російського президента. Зокрема, вони цікавляться, хто пере його спідню білизну і зберігає таємниці "в надсекретній пральній машині".

"Хто пере труси Путіна? Хто має тримати їх чистими в надрах його резиденції у надсекретній пральній машині?" - йдеться у пісні.

Також у тексті є рядки про те, що відбувається, коли Путін "отруює труси опонента". Автори пісні розмірковують, чи сміється він зі своєї "геніальної схеми", а також згадують можливі нічні кошмари президента про тюремну камеру.

У фіналі композиції музиканти співають, що його білизну нібито пере "віддана жінка або чоловік", а таємниці зберігатимуться, "доки одного нещасливого дня все не вилізе назовні".



Чому пісня вийшла саме зараз

В описі Pet Shop Boys зазначили, що композиція виходить на тлі парламентських виборів у Росії.

"Це перші парламентські вибори в Росії після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році", - йшлося в довідці.

Дует також навів інформацію про голосування та процитував промову Навального 2021 року. Тоді опозиціонер назвав Путіна "отруйником трусів" - це була його реакція на отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новичок".

Отруєння Навального пов'язували з нанесенням речовини на його білізину. У фіналі своєї промови він сказав, що Путін увійде в історію як "Володимир - отруйник трусів".

Pet Shop Boys випустили пісню про Путіна (фото: instagram.com/petshopboys)

Що відомо про Pet Shop Boys

Pet Shop Boys - британський електропоп-дует, до складу якого входять Ніл Теннант і Кріс Лоу. Музиканти працюють разом із 1980-х років і є одними з найвідоміших представників синті-попу.

Нова пісня не увійде до майбутнього альбому A Man From The Future. Платівка буде присвячена життю та спадщині британського математика й криптографа Алана Тюрінга. Її реліз запланований на 9 жовтня 2026 року.