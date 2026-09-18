Святослав Вакарчук зустрівся з відомим істориком Тімоті Снайдером: "Завжди з Україною"
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Святослав Вакарчук зустрівся з відомим істориком Тімоті Снайдером: "Завжди з Україною"

Тімоті Снайдер знову приїхав до України, а Святослав Вакарчук поділився теплим кадром із їхньої зустрічі

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Святослав Вакарчук (фото: instagram.com.sviatoslav.vakarchuk)
Дата: 18 вересня 2026

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зустрівся з американським істориком і письменником Тімоті Снайдером, який багато років підтримує Україну. Wave RBC.UA повідомляє, що артист поділився спільним фото у соцмережі та розповів, що їхні зустрічі вже стали своєрідною вересневою традицією.

Як пройшла зустріч друзів

За словами Вакарчука, щоразу, коли Снайдер приїжджає до України у вересні, вони знаходять можливість побачитися. Під час таких зустрічей друзі говорять про різні теми - від історії та актуальних подій до своїх дітей.

"Це вже стало традицією, що кожного вересня, коли в Україну приїжджає Тімоті Снайдер, ми з ним зустрічаємося й обговорюємо все: історію, поточні справи, успіхи наших дітей", - написав музикант.

Вакарчук також тепло відгукнувся про Снайдера та назвав його людиною, яка завжди залишається поруч з Україною.

"Завжди надихаючий, завжди глибокий, завжди цікавий, а головне - завжди з Україною. Пишаюсь нашою дружбою", - додав фронтмен гурту.

Святослав Вакарчук зустрівся з відомим істориком Тімоті Снайдером: &quot;Завжди з Україною&quot;Святослав Вакарчук з Тімоті Снайдером (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

На новому фото чоловіки усміхаються в камеру. Снайдер постав у повсякденному образі - темній кофті на блискавці та футболці, тоді як Вакарчук обрав картату сорочку поверх білої футболки. На фоні видно зелене дерево та паркан.

Що відомо про Тімоті Снайдера

Тімоті Снайдер - американський історик, письменник і професор, який спеціалізується на історії Центральної та Східної Європи, зокрема України. Він багато років викладає в Єльському університеті та є автором 16 книжок, шість із яких присвячені Україні.

Широку популярність Снайдер здобув завдяки книжкам "Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним", "Чорна земля: Голокост як історія та застереження", "Дорога до несвободи" та "Про тиранію". Його праці перекладені десятками мов і отримали низку міжнародних нагород.

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