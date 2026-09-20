"Кто стирает трусы Путина?" Британская группа Pet Shop Boys высмеяла российского диктатора
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"Кто стирает трусы Путина?" Британская группа Pet Shop Boys высмеяла российского диктатора

Музыканты представили песню, в которой шутят о власти РФ и вспоминают резонансную историю с отравлением

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Путина высмеяли в сатирической песне (фото: Getty Images)
Дата: 20 сентября 2026

Британский электро-поп-дуэт Pet Shop Boys выпустил песню A Top Secret Washing Machine ("Сверхсекретная стиральная машина"), посвященную Владимиру Путину. В треке музыканты иронизируют над российским диктатором, его секретами и отравлением оппонентов.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на YouTube коллектива.

О чем поют Pet Shop Boys

В композиции музыканты задают ряд саркастических вопросов о российском президенте. В частности, они интересуются, кто стирает его нижнее белье и хранит тайны "в сверхсекретной стиральной машине".

"Кто стирает трусы Путина? Кто должен держать их чистыми в недрах его резиденции в сверхсекретной стиральной машине?" - говорится в песне.

Также в тексте есть строчки о том, что происходит, когда Путин "отравляет трусы оппонента". Авторы песни размышляют, смеется ли он над своей "гениальной схемой", а также вспоминают возможные ночные кошмары президента о тюремной камере.

В финале композиции музыканты поют, что его белье якобы стирает "преданная женщина или мужчина", а тайны будут хранится, "пока в один несчастный день все не вылезет наружу".


Почему песня вышла именно сейчас

В описании Pet Shop Boys отметили, что композиция выходит на фоне парламентских выборов в России.

"Это первые парламентские выборы в России после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году", - шлось в справке.

Дуэт также указал информацию о голосовании и процитировал речь Навального в 2021 году. Тогда оппозиционер назвал Путина "отравителем трусов" - это была его реакция на отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Отравление Навального связывали с нанесением вещества на его белье. В финале своей речи он сказал, что Путин войдет в историю как "Владимир - отравитель трусов".

&quot;Кто стирает трусы Путина?&quot; Британская группа Pet Shop Boys высмеяла российского диктатораPet Shop Boys выпустили песню о Путине (фото: instagram.com/petshopboys)

Что известно о Pet Shop Boys

Pet Shop Boys - британский электропоп-дуэт, в состав которого входят Нил Теннант и Крис Лоу. Музыканты работают вместе с 1980-х годов и являются одними из известнейших представителей синти-попа.

Новая песня не войдет в будущий альбом A Man From The Future. Пластинка будет посвящена жизни и наследию британского математика и криптографа Алана Тюринга. Ее релиз намечен на 9 октября 2026 года.

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