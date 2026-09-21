Останній допис Сінді Кроуфорд про сина: що вона писала Преслі незадовго до трагедії

За два місяці до смерті Преслі Гербера його мама Сінді Кроуфорд присвятила синові зворушливий допис. Супермодель привітала його з 27-річчям, показала архівні фотографії та написала про свою гордість за нього.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram знаменитості.

Що Сінді Кроуфорд писала синові

2 липня, у день народження Преслі, Кроуфорд опублікувала кілька його дитячих фотографій.

"Я так пишаюся чоловіком, яким ти став, але для мене ти завжди залишатимешся моїм маленьким хлопчиком. Люблю тебе", - написала вона.

Це була остання окрема публікація супермоделі, присвячена Преслі, до його смерті 20 вересня.

На архівних кадрах син Кроуфорд ще зовсім маленький.

Саме такими фотографіями модель вирішила проілюструвати слова про те, що незалежно від віку завжди сприйматиме його як свою дитину.

Що писала про сина Сінді Кроуфорд за два місяці до його смерті (фото: instagram.com/cindycrawford)

Публічно підтримувала його під час лікування

За кілька місяців до дня народження Сінді також залишила емоційне повідомлення під дописом самого Преслі.

У березні 2026 року він розповів підписникам про черговий етап лікування залежності та свій досвід терапії ібогаїном у Мексиці.

Преслі писав, що намагався зустрітися з тим, від чого довго тікав, і сподівався, що цього разу йому більше не доведеться повертатися до лікування.

Кроуфорд тоді підтримала сина у коментарях.

"Ти воїн! Пройшов крізь вогонь, щоб знайти себе. Так пишаюся!" - написала вона.

До неї приєдналася й молодша сестра Преслі Кая Гербер, яка також написала, що дуже пишається братом.

Родина Преслі Гербера підтримувала його під час лікування (скріншот)

Що відомо про смерть Преслі Гербера

Преслі Гербер помер 20 вересня у віці 27 років. За даними офісу медичного експерта округу Лос-Анджелес, на момент смерті він перебував у реабілітаційному закладі.

Причину смерті наразі не встановлено - розслідування та експертиза тривають.

Родина попросила поважати її приватність у цей період.

Преслі був старшою дитиною Сінді Кроуфорд та бізнесмена Ренді Гербера.

Як і мама та молодша сестра Кая, він працював у модельній індустрії: почав кар'єру ще підлітком, співпрацював з IMG Models, виходив на подіуми Moschino і Dolce & Gabbana та знімався у кампаніях Calvin Klein.

Останніми роками Гербер відкрито говорив про проблеми з ментальним здоров'ям і залежністю.

У соцмережах він запустив серію Mental Health Mondays, де ділився власним досвідом і говорив про відновлення.