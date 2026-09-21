Помер 27-річний син Сінді Кроуфорд: що відомо про Преслі Гербера
Головна Зірки Помер 27-річний син Сінді Кроуфорд: що відомо про Преслі Гербера
Зірки

Помер 27-річний син Сінді Кроуфорд: що відомо про Преслі Гербера

Син Сінді Кроуфорд багато років працював моделлю та відкрито говорив про особисті труднощі.

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Преслі Гербер (фото: instagram.com/presleygerber)
Дата: 21 вересня 2026

Преслі Гербер, син супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера, помер у віці 27 років. Про смерть повідомили 20 вересня, її підтвердив представник родини.

Як інформує Wave RBC.UA, про це повідомили в офісі медичного експерта округу Лос-Анджелес, пише видання Daily Star.

Що стало причиною смерті

За даними офісу медичного експерта округу Лос-Анджелес, Преслі помер у реабілітаційному закладі. Точна причина смерті наразі не розголошується, а розтин ще не завершили.

Представник родини Кроуфорд-Гербер передав заяву виданню TMZ, у якій близькі попросили поважати їхнє приватне життя.

"Сім'я просить про приватність у цей дуже важкий і болісний час", - йдеться в заяві.

Що відомо про Преслі Гербера

Преслі був єдиним сином Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера, а також старшим братом моделі й акторки Каї Гербер. Він народився 1999 року в Каліфорнії та, як і його мати, обрав кар'єру в модельній індустрії.

Помер 27-річний син Сінді Кроуфорд: що відомо про Преслі ГербераПомер 27-річний син Сінді Кроуфорд: що відомо про Преслі ГербераПреслі Гербер та Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/presleygerber)

Гербер почав працювати моделлю ще у 15 років, коли підписав контракт з IMG Models. У 2016 році він дебютував на подіумі Moschino, а згодом брав участь у показах Dolce & Gabbana, Burberry, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger та Ralph Lauren.

Також Преслі знімався в рекламних кампаніях Calvin Klein, Celine, Pepsi та Omega.

У 2018 році він разом із матір'ю відтворив її культову рекламу Pepsi 1992 року для Супербоулу.

Останніми роками Преслі відкрито розповідав про проблеми з психічним здоров'ям і залежністю. У серпні 2026 року його сестра Кая в інтерв'ю Vogue говорила про багаторічну боротьбу брата із залежністю та наголошувала, що пишається його відкритістю щодо власного досвіду.

Головні новини
"Я їй дуже вдячна". Лариса Руснак про втрату мами, "Одіссею" Уривського та секрети молодості "Я їй дуже вдячна". Лариса Руснак про втрату мами, "Одіссею" Уривського та секрети молодості Святослав Вакарчук зустрівся з відомим істориком Тімоті Снайдером: "Завжди з Україною" Святослав Вакарчук зустрівся з відомим істориком Тімоті Снайдером: "Завжди з Україною" "Сподіваюся, ти згориш, Путін": грузинський дизайнер зробив гучну заяву на London Fashion Week "Сподіваюся, ти згориш, Путін": грузинський дизайнер зробив гучну заяву на London Fashion Week