Умер 27-летний сын Синди Кроуфорд: что известно о Пресли Гербере

Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, умер в возрасте 27 лет. О смерти сообщили 20 сентября, подтвердил ее представитель семьи.

Как информирует Wave RBC.UA, об этом сообщили в офисе медицинского эксперта округа Лос-Анджелес, пишет издание Daily Star .

Что стало причиной смерти

По данным судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, Пресли скончался в реабилитационном центре. Точная причина смерти пока не установлена, вскрытие еще не завершено.

Представитель семьи Кроуфорд-Гербер передал заявление TMZ, в котором близкие попросили уважать их частную жизнь.

"Семья просит о конфиденциальности в это очень тяжелое и болезненное время", - говорится в заявлении.

Что известно о Пресли Гербере

Пресли был единственным сыном Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, а также старшим братом модели и актрисы Каи Гербер. Он родился в 1999 году в Калифорнии и, как и его мать, выбрал карьеру модельной индустрии.

Пресли Гербер и Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/presleygerber)

Гербер начал свою модельную карьеру в 15 лет, подписав контракт с агентством IMG Models. Он дебютировал на подиуме Moschino в 2016 году и с тех пор участвовал в показах Dolce & Gabbana, Burberry, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger и Ralph Lauren.

Пресли также снималась в рекламных кампаниях Calvin Klein, Celine, Pepsi и Omega.

В 2018 году он вместе с матерью воспроизвел ее культовую рекламу Pepsi в 1992 году для Супербоула.

В последние годы Пресли открыто рассказывал о проблемах с психическим здоровьем и зависимостью. В августе 2026 года его сестра Кая в интервью Vogue говорила о многолетней борьбе брата с зависимостью и отмечала, что гордится его открытостью по собственному опыту.