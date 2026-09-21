Как умер 27-летний сын Синди Кроуфорд: появились новые детали

Стали известны новые детали по поводу обстоятельств смерти 27-летнего Пресли Гербера . Сын супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера умер 20 сентября в реабилитационном центре в районе Лос-Анджелеса.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на TMZ .

Новые детали о смерти Пресли Гербера

По информации судебно-медицинской службы округа Лос-Анджелес, смерть наступила в 09.45 20 сентября. Расследование обстоятельств продолжается, а дело ведет полицейское управление Санта-Моники.

"Расследование еще продолжается и доступная информация ограничена", - заявили в медицинской службе.

В то же время источники, знакомые с ситуацией, отметили, что семье Гербера сообщили о возможной передозировке. Он проживал в отдельном доме на территории рехаба вместе с несколькими другими людьми.

Впрочем, официальную причину смерти судебный медицинский эксперт еще не установил. Как известно, после вскрытия проведут токсикологическое исследование для установления вещества, находящегося в организме Пресли на момент смерти.

Пресли Гербер умер в 27 лет (фото: instagram.com/presleygerber)

Что известно о зависимости Гербера

Пресли ранее откровенно рассказывал о проблемах с зависимостью и психическим здоровьем. В последние месяцы он делился в соцсетях подробностями своего пути к выздоровлению.

В одном из постов модель рассказывала о прохождении лечения и писал о желании справиться со своими проблемами. Синди Кроуфорд и его сестра Кайя Гербер публично поддерживали его.

О смерти семья сообщила через представителя. Они попросили уважать их частную жизнь в это "очень тяжелое и болезненное время".

Пресли Гербер боролся с зависимостью (фото: instagram.com/presleygerber)

Краткая биография Пресли Гербера

Напомним, Пресли был единственным сыном Синди и Рэнди. Он родился 2 июля 1999 года в Лос-Анджелесе. В подростковом возрасте начал модельную карьеру, в частности в 15 лет подписал контракт с IMG Models, а в 2016-м дебютировал на подиуме в шоу Moschino.

Позже Гербер сотрудничал с такими брендами как Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Celine, Burberry, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger и Ralph Lauren.

Кроме того, он появлялся в рекламных кампаниях и модных изданиях, занимался предпринимательством и инвестированием.

Пресли Гербер и Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/presleygerber)