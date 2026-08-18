На фронті загинув барабанник гурту "Руки'в Брюки" Анатолій Ткач
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Зірки

На фронті загинув барабанник гурту "Руки'в Брюки" Анатолій Ткач

Захисник долучився до лав ЗСУ у липні 2024 року

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Анатолій Ткач (фото: facebook.com/anatolii.tkach.2025)
Дата: 18 серпня 2026

На фронті загинув український музикант, барабанник рок-н-рольного гурту "Руки'в Брюки" Анатолій Ткач. Захисник служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це Wave RBC.UA пише з посиланням на допис сестри Валентини у Facebook.

Що відомо про загибель Анатолія Ткача

Трагічну звістку повідомила його сестра 18 серпня, назвавши брата своїм найкращим другом.

"Я не знаходжу слів. Я б ніколи не хотіла писати цього. Мій світ наче стерся. Анатолій, мій брат, мій найкращий друг - загинув", - написала вона.

Валентина також зазначила, що багато людей захочуть попрощатися з музикантом.

Інформацію про час і місце церемонії прощання родина обіцяла повідомити пізніше.

На фронті загинув барабанник гурту &quot;Руки'в Брюки&quot; Анатолій ТкачПро загибель Ткача повідомила сестра (фото: facebook.com/wislawisla)

Про колегу та товариша також висловився лідер колективу Олександр Ремез. Він зізнався, що поки не може усвідомити втрату музиканта.

"Ще немає розуміння, що я тебе більше не побачу, і ніде не зустріну, і не отримаю відповідь на повідомлення… Спочивай з миром, мій принциповий, відповідальний товаришу. Ткач Анатолій Сергійович загинув. Ненавиджу русню", - написав він в Instagram.

На фронті загинув барабанник гурту &quot;Руки'в Брюки&quot; Анатолій ТкачАнатолій Ткач (фото: facebook.com/anatolii.tkach.2025)

Що відомо про Анатолія Ткача

Анатолій Ткач був барабанником рок-н-рольного гурту "Руки’в Брюки". До цього був частиною колективу Los Fartos.

Під час повномасштабної війни музикант став на захист України. У липні 2024 року он приєднався до лав ЗСУ. Військову службу проходив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

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