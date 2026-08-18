На фронті загинув барабанник гурту "Руки'в Брюки" Анатолій Ткач

Про це Wave RBC.UA пише з посиланням на допис сестри Валентини у Facebook .

Що відомо про загибель Анатолія Ткача

Трагічну звістку повідомила його сестра 18 серпня, назвавши брата своїм найкращим другом.

"Я не знаходжу слів. Я б ніколи не хотіла писати цього. Мій світ наче стерся. Анатолій, мій брат, мій найкращий друг - загинув", - написала вона.

Валентина також зазначила, що багато людей захочуть попрощатися з музикантом.

Інформацію про час і місце церемонії прощання родина обіцяла повідомити пізніше.

Про загибель Ткача повідомила сестра (фото: facebook.com/wislawisla)

Про колегу та товариша також висловився лідер колективу Олександр Ремез. Він зізнався, що поки не може усвідомити втрату музиканта.

"Ще немає розуміння, що я тебе більше не побачу, і ніде не зустріну, і не отримаю відповідь на повідомлення… Спочивай з миром, мій принциповий, відповідальний товаришу. Ткач Анатолій Сергійович загинув. Ненавиджу русню", - написав він в Instagram.

Анатолій Ткач (фото: facebook.com/anatolii.tkach.2025)

Що відомо про Анатолія Ткача

Анатолій Ткач був барабанником рок-н-рольного гурту "Руки’в Брюки". До цього був частиною колективу Los Fartos.

Під час повномасштабної війни музикант став на захист України. У липні 2024 року он приєднався до лав ЗСУ. Військову службу проходив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.