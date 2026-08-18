На фронте погиб барабанщик группы "Руки'в Брюки" Анатолий Ткач

Об этом Wave RBC.UA пишет со ссылкой на пост сестры Валентины в Facebook .

Что известно о гибели Анатолия Ткача

Трагическое известие сообщила его сестра 18 августа, назвав брата своим лучшим другом.

"Я не нахожу слов. Я бы никогда не хотела писать этого. Мой мир будто стерся. Анатолий, мой брат, мой лучший друг - погиб", - написала она.

Валентина также отметила, что многие захотят попрощаться с музыкантом.

Информацию о времени и месте церемонии прощания семья обещала сообщить позже.

О гибели Ткачи сообщила сестра (фото: facebook.com/wislawisla)

О коллеге и товарище также высказался лидер коллектива Александр Ремез. Он признался, что пока не может понять потерю музыканта.

"Еще нет понимания, что я тебя больше не увижу, и нигде не встречу, и не получу ответ на сообщения… Покойся с миром, мой принципиальный, ответственный товарищ. Ткач Анатолий Сергеевич погиб. Ненавижу русню", - написал он в Instagram.

Анатолий Ткач (фото: facebook.com/anatolii.tkach.2025)

Что известно об Анатолии Ткаче

Анатолий Ткач был барабанщиком рок-н-ролльной группы "Руки'в Брюки". До этого он был участником коллектива Los Fartos.

Во время полномасштабной войны музыкант встал на защиту Украины. В июле 2024 года он присоединился к рядам ВСУ. Военную службу проходил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.