"Ніколи не замовляв". Марко Черветті про гастрономічні табу, вечерю мрії та найкращих кухарів

В бліц-інтерв’ю для Wave RBC.UA він розповів про улюблені страви дитинства, ставлення до піци з ананасами, найкращих кухарів світу та продукти, без яких не уявляє приготування їжі.

Марко Черветті - італійський шеф-кухар, ресторатор і блогер, який багато років живе та працює в Україні. Чим він пригощає друзів та сусідів, з ким із зірок мріє приготувати вечелю та яку найдивнішу їжу колись куштував?

Яку страву ніколи б не замовили і чому?

Гадаю, всі італійці сказали б, піца з ананасами (сміється). Я це ніколи не замовляв і не буду. Чому вона неприємна для італійців? Тому що це неправильне поєднання інгредієнтів.

Яка страва з дитинства досі залишається для вас найсмачнішою?

Це різотто з червоним вином. Я народився в Пʼємонті, Алессандрія. Там є така культура використовувати - використовувати червоне вино на всі страви. І не тільки готувати з ним, а ще в кінці, коли страва готова, прямо на тарілку поливати трошки. Можна сказати, що червоне вино ми почали пити, коли нам було 20 років, а почали їсти в три.

Черветті про страву дитинства (фото: instagram.com/marcocervetti)

А з ким із відомих людей ви хотіли б приготувати вечерю? І що б це було?

Було б цікаво приготувати щось італійське з Робертом Де Ніро, він же італієць. Дуже хотів би приготувати з людьми, яких уже більше немає.

Найдивніший продукт, який колись коштували.

Я до семи років жив у Бразилії. Там щодня їв авокадо, але солодке. Це було смузі з молоком, тростинним цукром. Був такий сніданок. Для мене смак авокадо в такій солодкій формі - це якраз продукт дитинства.

А якби вам довелося готувати вечерю лише з трьох продуктів, то що б ви обрали?

Звісно, рис, можливо, артишок і часник.

Кухня якої країни світу для вас найсмачніша?

Я дуже люблю італійську кухню, бо це не тільки моя кухня, де я народився, виріс, але ще й тому, що вона дуже різна. У нас кожне місто, кожне село має свої страви, продукти, традиції, і завжди можна знайти щось нове. Я ціле життя куштую страви в Італії і щоразу знаходжу нові. Дуже люблю китайську кухню, українську, європейську та турецьку.

Черветті назвав улюблену кухню світу (фото: instagram.com/marcocervetti)

На якому кухонному приладі не можна економити?

Ніж.

Три найкращі кухарі.

Маю честь знати Кармело К'ярамонте. Це сицилійський шеф-кухар, який багато чому мене навчив. Дієго Сорба та Роберто Армаролі, який багато років працює в Україні. Я з ним ніколи не працював, але коли я з ним спілкуюся, коли сидимо в ресторані, для мене це як ходити в університет.

Як часто і для кого ви готуєте вдома?

Ну, коли була жінка, то для жінки, а зараз в основному для друзів. З початком війни я оселився біля адміністрації президента, а там закритий квартал, дуже важко пройти. Без перепустки - неможливо. Раніше багато друзів приходили, зараз вже ніхто не приходить, окрім сусідів.

А чим пригощаєте сусідів?

Наприклад, різотто у спаржі. Дуже часто спаржу, супи готую, рідко десерти, але простенькі. Багато овочів, дуже люблю артишоки. Коли сезон помідорів, готую. Дуже люблю.

Марко Черветті зізнався, чим пригощає сусідів (фото: instagram.com/marcocervetti)