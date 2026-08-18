У дружини Муріка з Green Grey діагностували рак: музикант звернувся по допомогу

У дружини учасника гурту Green Grey Дмитра Муравицького, більш відомого як Мурік, діагностували рак молочної залози. Музикант розповів, що Юлія вже проходить лікування, яке має тривати близько року, та звернувся до небайдужих по фінансову допомогу.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram артиста.

Що сталося з дружиною Муріка

Музикант опублікував відеозвернення, в якому повідомив про важкий діагноз дружини Юлії.

"На жаль, у мене не дуже гарні новини. У моєї дружини Юлії встановлено онкологічний діагноз", - розповів він.

За даними, які артист оприлюднив у соцмережах, йдеться про рак молочної залози. Родина вже розпочала лікування.

Дмитро Муравицький з дружиною (фото: instagram.com/murik_greengrey)

Мурік зазначив, що Юлія проходить хіміотерапію та таргетну терапію, а весь курс має тривати близько року.

Водночас музикант зізнався, що фінансових можливостей сім'ї недостатньо для покриття всіх витрат, тому він відкрив збір і попросив про підтримку.

Раніше Мурік сам мав проблеми зі здоров'ям

У листопаді 2025 року Муравицький повідомляв, що сам потребує термінового хірургічного втручання, та також відкривав збір коштів.

Згодом музикант пояснив, що має артроз правого колінного суглоба. Тоді операцію довелося відкласти, а частину зібраних коштів він витратив на лікування матері, яка також потребувала хірургічного втручання.

Крім того, під час обстеження у самого Муріка виявили виразку шлунка.

До слова, Дмитро Муравицький є одним із найвідоміших учасників українського рок-гурту Green Grey.

Після смерті Андрія Яценка, відомого як Дизель, у жовтні 2025 року Мурік заявив, що колектив продовжить існування.