Флоренс П’ю та Сара Полсон долучилися до благодійної акції на День подяки в Лос-Анджелесі. Акторки провели святковий день не за сімейним столом, а серед волонтерів, які допомагали людям, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Як пройшла благодійна ініціатива

Разом із понад 200 волонтерами вони взяли участь у традиційному святковому заході на Skid Row - районі Лос-Анджелеса, де організація допомагає людям, які переживають фінансові труднощі та не мають дому.

Цього року на благодійну вечерю запросили майже 2000 людей. Для гостей приготували традиційні страви до Дня подяки, а також організували музичну програму.

Волонтери допомагали з підготовкою та роздаванням їжі, щоб кожен міг провести свято в атмосфері турботи й спільноти. За інформацією організації, такі заходи є частиною її багаторічної роботи з підтримки людей, які потребують допомоги.

Флоренс П’ю та Сара Полсон (фото: Getty Images)

Участь акторок вже стає традицією

Для Сари Полсон участь у цій ініціативі поступово стає традицією. Акторка вже долучалася до святкування Дня подяки в The Midnight Mission у 2024 році.

Тепер вона знову повернулася, щоб допомогти організувати святковий обід для тих, хто не завжди має можливість відзначити цей день у комфортних умовах.

Флоренс П’ю також неодноразово говорила про важливість благодійності. На її думку, підтримка суспільно важливих ініціатив не повинна обмежуватися публічними заявами чи використанням власного імені для привернення уваги. Не менш важливо знаходити час і особисто долучатися до допомоги.

Флоренс П’ю (фото: Getty Images)

The Midnight Mission працює в Лос-Анджелесі з 1914 року. Організація надає людям без житла харчування, тимчасовий прихисток, допомогу з реабілітацією, освітні програми та підтримку на шляху до фінансової самостійності.