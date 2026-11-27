Флоренс Пью и Сара Полсон присоединились к благотворительной акции в День благодарения в Лос-Анджелесе. Актрисы провели праздничный день не за семейным столом, а среди волонтеров, которые помогали людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как прошла благотворительная инициатива

Вместе с более чем 200 волонтерами они приняли участие в традиционном праздничном мероприятии на Skid Row - районе Лос-Анджелеса, где организация помогает людям, которые испытывают финансовые трудности и не имеют дома.

В этом году на благотворительный ужин пригласили почти 2000 человек. Для гостей приготовили традиционные блюда ко Дню благодарения, а также организовали музыкальную программу.

Волонтеры помогали с подготовкой и раздачей пищи, чтобы каждый мог провести праздник в атмосфере заботы и сообщества. По информации организации, такие мероприятия являются частью ее многолетней работы по поддержке людей, нуждающихся в помощи.

Флоренс Пью и Сара Полсон (фото: Getty Images)

Участие актрис уже становится традицией

Для Сары Полсон участие в этой инициативе постепенно становится традицией. Актриса уже приобщалась к празднованию Дня благодарения в The Midnight Mission в 2024 году.

Теперь она снова вернулась, чтобы помочь организовать праздничный обед для тех, кто не всегда может отметить этот день в комфортных условиях.

Флоренс Пью также не раз говорила о важности благотворительности. По ее мнению, поддержка общественно важных инициатив не должна ограничиваться публичными заявлениями или использованием собственного имени для привлечения внимания. Не менее важно находить время и лично приобщаться к помощи.

Флоренс Пью (фото: Getty Images)

The Midnight Mission работает в Лос-Анджелесе с 1914 года. Организация предоставляет людям без жилья питание, временное убежище, помощь с реабилитацией, образовательные программы и поддержку на пути к финансовой самостоятельности.