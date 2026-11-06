FIЇNKA влаштує масштабне шоу в Києві

Співачка обіцяє живий звук, улюблені хіти та несподівані дуети
11 листопада українська співачка FIЇNKA виступить із великим сольним концертом у Києві. Артистка готує живе шоу з улюбленими піснями, гуцульським колоритом і сценічними дуетами. Серед запрошених гостей вечора - чимало відомих представників українського шоубізнесу.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на повідомлення організаторів концерту.
Виступ відбудеться в Міжнародному центрі культури і мистецтв (МЦКМ), відомому також як Жовтневий палац.
FIЇNKA, справжнє ім'я якої Ірина Вихованець, представить концертну програму, в якій поєднаються автентичне гуцульське звучання, сучасні музичні ритми та її фірмова енергетика.
Глядачі почують улюблені композиції артистки, зокрема "Афини", "Грушка", "Мої гори", "Культура" та інші відомі пісні.
Крім того, організатори анонсують сценічні дуети, які стануть частиною великого музичного вечора.
Концерт має об'єднати не лише шанувальників творчості артистки, а й представників української музичної індустрії, телебачення та блогосфери.
Серед запрошених гостей:
Водночас організатори поки не уточнюють, хто саме із запрошених знаменитостей з'явиться на сцені разом зі співачкою.