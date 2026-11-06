FIЇNKA влаштує масштабне шоу в Києві
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FIЇNKA влаштує масштабне шоу в Києві

Співачка обіцяє живий звук, улюблені хіти та несподівані дуети

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: FIЇNKA (фото: instagram.com/fiinka_official)
Дата: 06 листопада 2026

11 листопада українська співачка FIЇNKA виступить із великим сольним концертом у Києві. Артистка готує живе шоу з улюбленими піснями, гуцульським колоритом і сценічними дуетами. Серед запрошених гостей вечора - чимало відомих представників українського шоубізнесу.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на повідомлення організаторів концерту.

Що відомо про концерт FIЇNKA у Києві

Виступ відбудеться в Міжнародному центрі культури і мистецтв (МЦКМ), відомому також як Жовтневий палац.

FIЇNKA, справжнє ім'я якої Ірина Вихованець, представить концертну програму, в якій поєднаються автентичне гуцульське звучання, сучасні музичні ритми та її фірмова енергетика.

Глядачі почують улюблені композиції артистки, зокрема "Афини", "Грушка", "Мої гори", "Культура" та інші відомі пісні.

Крім того, організатори анонсують сценічні дуети, які стануть частиною великого музичного вечора.

FIЇNKA влаштує масштабне шоу в Києві
FIЇNKA виступить у Києві 11 листопада (афіша надана командою зірки)

Хто із зірок запрошений на концерт FIЇNKA

Концерт має об'єднати не лише шанувальників творчості артистки, а й представників української музичної індустрії, телебачення та блогосфери.

Серед запрошених гостей:

  • Катерина Осадча
  • Drevo
  • Раміна Есхакзай
  • Володимир Шумко
  • Лєра Мандзюк
  • Христина Соловій
  • Галицька Діва
  • Олександр Педан
  • Слава Дьомін
  • Ніколас Карма
  • сім'я Танчинців
  • Олег Шугар
  • Настя Борщ

Водночас організатори поки не уточнюють, хто саме із запрошених знаменитостей з'явиться на сцені разом зі співачкою.

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