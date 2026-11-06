FIINKA устроит масштабное шоу в Киеве

Певица обещает живой звук, любимые хиты и неожиданные дуэты
11 ноября украинская певица FIINKA выступит с большим сольным концертом в Киеве. Артистка готовит живое шоу с любимыми песнями, гуцульским колоритом и сценическими дуэтами. Среди приглашенных гостей вечера - немало известных представителей украинского шоубизнеса.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на сообщение организаторов концерта.
Выступление состоится в Международном центре культуры и искусств (МЦКИ), известном также как Октябрьский дворец.
FIINKA, настоящее имя которой Ирина Воспитанник, представит концертную программу, в которой объединятся аутентичное гуцульское звучание, современные музыкальные ритмы и ее фирменная энергетика.
Зрители услышат любимые композиции артистки, в частности, "Афини", "Грушка", "Мої гори", "Культура" и другие известные песни.
Кроме того, организаторы анонсируют сценические дуэты, которые станут частью большого музыкального вечера.
Концерт должен объединить не только любителей творчества артистки, но и представителей украинской музыкальной индустрии, телевидения и блогосферы.
Среди приглашенных гостей:
В то же время, организаторы пока не уточняют, кто именно из приглашенных знаменитостей появится на сцене вместе с певицей.