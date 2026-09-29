Даміано Давід та Дав Камерон показали, як три дні гуляли весілля в Тоскані

Весілля Даміано Давіда та Дав Камерон стало однією з найобговорюваніших подій початку осені. Тепер у мережі з'явилися нові кадри та подробиці святкування.

Яким було весілля пари, розповідає Wave RBC.UA з посиланням на Vogue .

Яким було весілля Дав Камерон та Даміано Давіда

Святкування розпочалися 24 вересня з цивільної церемонії в історичній ратуші Монтальчіно. На неї запросили лише найближчих родичів і друзів. Дав та Даміано приїхали до Palazzo dei Priori на вінтажному білому кабріолеті Lancia.

Після офіційного одруження молодята повернулися до Castiglion del Bosco - маєтку неподалік, який став головною локацією святкувань. Там вони повечеряли та потанцювали під живу музику.



Наступного дня, 25 вересня, відбулася вітальна вечеря для всіх гостей. Довгий стіл накрили просто серед виноградників. Його прикрасили винно-червоним сатиновим текстилем, статуями янголів, срібними канделябрами та гронами винограду. Гостям подавали свіжу моцарелу та великі порції пасти paccheri al pomodoro.

Головна частина святкувань відбулася 26 вересня на території Castiglion del Bosco, серед руїн оригінального замку XII століття. Простір прикрасили білою напівпрозорою тканиною, зеленню, білими гортензіями та калами.

Дав пройшла до вівтаря разом із мамою Бонні. Церемонію провів Кенні Ортега - режисер трилогії "Нащадки", в якій свого часу знімалася наречена.

Після цього гості зібралися на вечерю. Мама і сестра нареченої виголосили промови, а завершила вечерю подача великого торта зі свіжими фруктами та квітами.



Якими були образи пари

Для весільного вікенду артистка підготувала кілька образів від італійських модних брендів. На цивільну церемонію вона одягла індивідуальний костюм Giorgio Armani кольору слонової кістки з довгою накидкою. Після переодягнулася в сукню Blumarine, а на вітальну вечерю - в костюм Alberta Ferretti.

Для основної церемонії вона обрала сукню Valentino, створену під керівництвом креативного директора бренду Алессандро Мікеле. Головною деталлю образу стала чотириметрова фата, розшита кристалами та мікробісером у формі сузір'їв.

Згодом Дав змінила вбрання на мінісукню Roberto Cavalli, прикрашену бісером і паєтками. Вона доповнила образ мереживними шкарпетками та туфлями Jimmy Choo.

Музикант також підготував кілька образів. Для цивільної церемонії він обрав костюм кольору слонової кістки від Giuliva Heritage. На вітальну вечерю одягнув образ Valentino - кремовий жакет, темно-сині штани та бордову хустку.

Біля вівтаря на основній церемонії наречений з'явився у класичному костюмі Giorgio Armani. Образ доповнили брошка та запонки Bvlgari, а також годинник Audemars Piguet, який спеціально позичили для весілля з приватного музею бренду.