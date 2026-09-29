Дамиано Давид и Дав Камерон показали, как три дня гуляли свадьбу в Тоскане

Свадьба Дамиано Давида и Дав Камерон стала одним из самых обсуждаемых событий начала осени. Теперь в сети появились новые кадры и подробности празднования.

Какой была свадьба пары, рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на Vogue .

Какой была свадьба Дал Камерон и Дамиано Давида

Празднования начались 24 сентября с гражданской церемонии в исторической ратуше Монтальчино. На нее пригласили только ближайших родственников и друзей. Дал и Дамиано получили в Palazzo dei Priori на винтажном белом кабриолете Lancia.

После официальной церемонии молодожены вернулись в Castiglion del Bosco - поместье неподалеку, которое стало главной локацией празднований. Там они поужинали и потанцевали под живую музыку.



На следующий день, 25 сентября, состоялся поздравительный ужин для всех гостей. Длинный стол накрыли прямо среди виноградников. Его украсили винно-красным сатиновым текстилем, статуями ангелов, серебряными канделябрами и гроздями винограда. Гостям подавали свежую моцареллу и большие порции пасты paccheri al pomodoro.

Главная часть празднований состоялась 26 сентября на территории Castiglion del Bosco, среди развалин оригинального замка XII века. Пространство украсили белой полупрозрачной тканью, зеленью, белыми гортензиями и калами.

Дав прошла к алтарю вместе с мамой Бонни. Церемонию провел Кенни Ортега - режиссер трилогии "Потомки", в которой в свое время снималась невеста.

После этого гости собрались на ужин. Мама и сестра невесты произнесли речи, а завершила ужин подача большого торта со свежими фруктами и цветами.



Какими были образы пары

Для свадебного уик-энда артистка подготовила несколько образов от итальянских модных брендов. На гражданскую церемонию она надела индивидуальный костюм Giorgio Armani цвета слоновой кости с длинной накидкой. После переоделась в платье Blumarine, а на поздравительный ужин - в костюм Alberta Ferretti.

Для основной церемонии она выбрала платье Valentino, созданное под руководством креативного директора бренда Алессандро Микеле. Главной деталью образа стала четырехметровая фата, расшитая кристаллами и микробисером в форме созвездий.

Потом Дав сменила наряд на мини-платье Roberto Cavalli, украшенное бисером и пайетками. Она дополнила образ кружевными носками и туфлями Jimmy Choo.

Музыкант тоже подготовил несколько образов. Для гражданской церемонии он выбрал костюм цвета слоновой кости Giuliva Heritage. На поздравительный ужин надел образ Valentino - кремовый жакет, темно-синие брюки и бордовый платок.

У алтаря на основной церемонии жених появился в классическом костюме Giorgio Armani. Образ дополнили брошь и запонки Bvlgari, а также часы Audemars Piguet, которые специально одолжили для свадьбы из частного музея бренда.