Белла Хадід вперше показала нового бойфренда: хто став обранцем моделі

Американська супермодель Белла Хадід, схоже, більше не приховує нових стосунків. 30-річна зірка опублікувала в Instagram серію фотографій із чоловіком, з яким раніше її неодноразово помічали разом.

Спільні фото пари

Приводом для спільного фотодебюту став хокейний матч команди Colorado Avalanche, який відбувся 7 листопада в Денвері. Белла відвідала гру проти Detroit Red Wings, а вже 9 листопада поділилася кадрами з вечора у своїх соцмережах.

На фотографіях пара обіймається, позує разом на трибунах і не приховує ніжності. На одному зі знімків Лейсі грайливо кусає модель за щоку, поки вона усміхається на камеру. Схоже, саме ці світлини стали своєрідним підтвердженням їхнього роману.

"Найкращий вечір!" - написала Хадід у підписі до фотодобірки.

Белла Хадід та Нейтан Лейсі (фото: instagram.com/bellahadid)

Благодійний матч

Водночас публікація була присвячена не лише хокею. Матч проходив у межах благодійної ініціативи Hockey Fights Cancer, спрямованої на підтримку людей, чиї життя торкнулася онкологія, та збір коштів на дослідження раку.

Модель подякувала команді за можливість долучитися до важливої події.

Белла також зізналася, що давно любить хокей, а Колорадо назвала особливим для себе місцем.

"Я дівчина з Колорадо в душі", - зазначила вона, згадавши, що виросла в цьому штаті.

Белла Хадід та Нейтан Лейсі (фото: instagram.com/bellahadid)

Окрім особистого життя, увагу підписників привернула й нова зачіска Хадід. Модель продемонструвала світле волосся з короткою стрижкою.

Белла Хадід та Нейтан Лейсі (фото: instagram.com/bellahadid)

Що відомо про нового обранця Белли Хадід

Нейтан Лейсі родом із Колорадо. Він пов'язаний із сімейним будівельним бізнесом у місті Крестед-Б'ютт і є братом Рейчел Лейсі - близької подруги Белли.

Чутки про можливий роман пари з'явилися ще в лютому 2026 року, коли їх помітили разом під час Тижня моди в Мілані.

Згодом вони неодноразово проводили час разом, однак до листопада модель не ділилася настільки відвертими спільними фотографіями.

Белла Хадід та Нейтан Лейсі (фото: instagram.com/bellahadid)

Нові стосунки Белли стали приводом для обговорень після її розриву з професійним спортсменом і тренером із кінного спорту Аданом Бануелосом.

Пара почала зустрічатися восени 2023 року після знайомства на кінному шоу в Техасі. Їхній розрив підтвердили в січні 2026-го після приблизно двох років стосунків.

Схоже, тепер у житті супермоделі починається нова романтична історія.