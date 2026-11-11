Белла Хадид впервые показала нового бойфренда: кто стал избранником модели

Модель также продемонстрировала новую прическу
Американская супермодель Белла Хадид, похоже, больше не скрывает новых отношений. 30-летняя звезда опубликовала в Instagram серию фотографий с мужчиной, с которым раньше ее не раз замечали вместе.
Wave RBC.UA сообщает, что им оказался Нейтан Лэйси - мужчина из Колорадо, которого медиа называют новым избранником модели.
Поводом для совместного фотодебюта стал хоккейный матч команды Colorado Avalanche, состоявшийся 7 ноября в Денвере. Белла посетила игру против Detroit Red Wings, а уже 9 ноября поделилась кадрами с вечера в своих соцсетях.
На фотографиях пара обнимается, позирует вместе на трибунах и не скрывает нежности. На одном из снимков Лэйси игриво кусает модель за щеку, пока она улыбается на камеру. Похоже, именно эти фотографии стали своеобразным подтверждением их романа.
"Лучший вечер!" - написала Хадид в подписи к фотоподборке.
В то же время, публикация была посвящена не только хоккею. Матч проходил в рамках благотворительной инициативы Hockey Fights Cancer, направленной на поддержку людей, чья жизнь затронула онкология, и сбор средств на исследование рака.
Модель поблагодарила команду за возможность приобщиться к важному событию.
Белла также призналась, что давно любит хоккей, а Колорадо назвала особым местом.
"Я девушка из Колорадо в душе", - отметила она, вспомнив, что выросла в этом штате.
Кроме личной жизни внимание подписчиков привлекла и новая прическа Хадид. Модель продемонстрировала светлые волосы с короткой стрижкой.
Нейтан Лэйси родом из Колорадо. Он связан с семейным строительным бизнесом в городе Крестед-Бьютт и является братом Рейчел Лэйси - близкой подруги Беллы.
Слухи о возможном романе пары появились еще в феврале 2026 года, когда их заметили вместе во время Недели моды в Милане.
Впоследствии они неоднократно проводили время вместе, однако до ноября модель не делилась столь откровенными общими фотографиями.
Новые отношения Беллы стали поводом к обсуждению после ее разрыва с профессиональным спортсменом и тренером по конному спорту Аданом Бануэлосом.
Пара начала встречаться осенью 2023 года после знакомства на конном шоу в Техасе. Их разрыв подтвердили в январе 2026-го после двух лет отношений.
Похоже, что теперь в жизни супермодели начинается новая романтическая история.