Белла Хадид впервые показала нового бойфренда: кто стал избранником модели

Американская супермодель Белла Хадид, похоже, больше не скрывает новых отношений. 30-летняя звезда опубликовала в Instagram серию фотографий с мужчиной, с которым раньше ее не раз замечали вместе.

Wave RBC.UA сообщает, что им оказался Нейтан Лэйси - мужчина из Колорадо, которого медиа называют новым избранником модели.

Общие фото пары

Поводом для совместного фотодебюта стал хоккейный матч команды Colorado Avalanche, состоявшийся 7 ноября в Денвере. Белла посетила игру против Detroit Red Wings, а уже 9 ноября поделилась кадрами с вечера в своих соцсетях.

На фотографиях пара обнимается, позирует вместе на трибунах и не скрывает нежности. На одном из снимков Лэйси игриво кусает модель за щеку, пока она улыбается на камеру. Похоже, именно эти фотографии стали своеобразным подтверждением их романа.

"Лучший вечер!" - написала Хадид в подписи к фотоподборке.

Белла Хадид и Нейтан Лэйси (фото: instagram.com/bellahadid)

Благотворительный матч

В то же время, публикация была посвящена не только хоккею. Матч проходил в рамках благотворительной инициативы Hockey Fights Cancer, направленной на поддержку людей, чья жизнь затронула онкология, и сбор средств на исследование рака.

Модель поблагодарила команду за возможность приобщиться к важному событию.

Белла также призналась, что давно любит хоккей, а Колорадо назвала особым местом.

"Я девушка из Колорадо в душе", - отметила она, вспомнив, что выросла в этом штате.

Белла Хадид и Нейтан Лэйси (фото: instagram.com/bellahadid)

Кроме личной жизни внимание подписчиков привлекла и новая прическа Хадид. Модель продемонстрировала светлые волосы с короткой стрижкой.

Белла Хадид и Нейтан Лэйси (фото: instagram.com/bellahadid)

Что известно о новом избраннике Белли Хадид

Нейтан Лэйси родом из Колорадо. Он связан с семейным строительным бизнесом в городе Крестед-Бьютт и является братом Рейчел Лэйси - близкой подруги Беллы.

Слухи о возможном романе пары появились еще в феврале 2026 года, когда их заметили вместе во время Недели моды в Милане.

Впоследствии они неоднократно проводили время вместе, однако до ноября модель не делилась столь откровенными общими фотографиями.

Белла Хадид и Нейтан Лэйси (фото: instagram.com/bellahadid)

Новые отношения Беллы стали поводом к обсуждению после ее разрыва с профессиональным спортсменом и тренером по конному спорту Аданом Бануэлосом.

Пара начала встречаться осенью 2023 года после знакомства на конном шоу в Техасе. Их разрыв подтвердили в январе 2026-го после двух лет отношений.

Похоже, что теперь в жизни супермодели начинается новая романтическая история.