Аріана Гранде вперше вийшла на червону доріжку з бойфрендом в Нью-Йорку
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Зірки

Аріана Гранде вперше вийшла на червону доріжку з бойфрендом в Нью-Йорку

Це їхній перший спільний вихід на червону доріжку на тлі чуток про відновлення роману

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Аріана Гранде (фото: Getty Images)
Дата: 12 листопада 2026

Американська співачка й акторка Аріана Гранде вперше з'явилася на червоній доріжці разом із Рікі Альваресом після відновлення їхніх стосунків. Wave RBC.UA повідомляє, що пара відвідала світову прем'єру нової комедії "Focker-in-Law", яка відбулася 11 листопада в Нью-Йорку.

Образи пари

33-річна артистка та 35-річний танцівник і фотограф позували разом перед камерами в театрі Beacon Theatre. Закохані не приховували ніжності: обіймалися, усміхалися одне одному та охоче фотографувалися разом.

Для виходу Гранде обрала довгу сукню у світло-сіру та білу клітинку з декоративними квітковими аплікаціями на грудях. Образ доповнили сережки, витончений макіяж і зібране волосся, прикрашене білою стрічкою.

Альварес з'явився у чорному піджаку, білій сорочці та темних джинсах.

Історія стосунків Аріани Гранде та Рікі Альвареса

Історія пари почалася понад десять років тому. Рікі Альварес працював танцівником у команді співачки під час її туру Honeymoon Tour у 2014–2015 роках.

Згодом професійне знайомство переросло в романтичні стосунки: вони почали зустрічатися у 2015 році, але вже влітку 2016-го розійшлися.

Колишні закохані залишилися в добрих стосунках. Гранде навіть присвятила Альваресу рядок у своєму хіті Thank U, Next 2018 року, де згадувала колишніх партнерів.

Чутки про возз'єднання пари з'явилися влітку 2026 року, коли їх помітили разом під час обіду в Остіні, штат Техас. Згодом Альварес почав відвідувати концерти співачки в межах її туру Eternal Sunshine, а сама артистка стала публікувати спільні фотографії.

Певним підтвердженням нового етапу їхніх стосунків стали й зміни в тексті Thank U, Next під час концертів. Замість оригінального рядка про Рікі «Now I listen and laugh» ("Тепер я слухаю і сміюся") співачка виконувала нові слова, зокрема "We always find our way back" ("Ми завжди знаходимо шлях одне до одного").

Тепер пара вперше офіційно з'явилася разом на червоній доріжці.

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