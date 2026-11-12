Ариана Гранде впервые вышла на красную дорожку с бойфрендом в Нью-Йорке

Американская певица и актриса Ариана Гранде впервые появилась на красной дорожке вместе с Рики Альварес после восстановления их отношений. Wave RBC.UA сообщает, что пара посетила мировую премьеру новой комедии "Focker-in-Law", состоявшуюся 11 ноября в Нью-Йорке.

Образы пара

33-летняя артистка и 35-летний танцовщик и фотограф позировали вместе перед камерами в театре Beacon Theatre. Влюбленные не скрывали нежности: обнимались, улыбались друг другу и охотно фотографировались вместе.

Для выхода Гранде выбрала длинное платье в светло-серое и белое клеточку с декоративными цветочными аппликациями на груди. Образ дополнили серьги, изящный макияж и собранные волосы, украшенные белой лентой.

Альварес появился в черном пиджаке, белой рубашке и темных джинсах.

История отношений Арианы Гранде и Рики Альвареса

История пары началась более десяти лет назад. Рики Альварес работал танцовщиком в команде певицы во время ее тура Honeymoon Tour в 2014-2015 годах.

Впоследствии профессиональное знакомство переросло в романтические отношения: они начали встречаться в 2015 году, но уже летом 2016 разошлись.

Бывшие влюбленные остались в добрых отношениях. Гранде даже посвятила Альваресу строчку в своем хите Thank U, Next 2018 года, где упоминала бывших партнеров.

Слухи о воссоединении пары появились летом 2026 года, когда они были замечены вместе во время обеда в Остине, штат Техас. Затем Альварес начал посещать концерты певицы в рамках ее тура Eternal Sunshine, а сама артистка стала публиковать общие фотографии.

Определенным подтверждением нового этапа их отношений стали изменения в тексте Thank U, Next во время концертов. Вместо оригинальной строки о Рики "Now I listen and laugh" ("Теперь я слушаю и смеюсь") певица исполняла новые слова, в частности "We always find our way back" ("Мы всегда находим путь друг к другу").

Теперь пара впервые официально появилась вместе на красной дорожке.