“Ми неймовірно щасливі”. Актор Бен Барнс одружився з художницею Обрі Клеланд

45-річний англійський актор Бен Барнс одружився з 33-річною художницею Обрі Клеланд після двох років стосунків. Світлинами з весілля пара поділилася в своіх соцмережах.

Зіркове весілля

Англійський актор та співак, зірка стрічок “Хроніки Нарнії” та “Доріан Грей” одружився зі своєю обраницею, художницею Обрі Клеланд.

“У світі, де живуть 8 мільярдів людей, справжнє диво зустріти того, хто відчувається “твоєю” людиною; того, хто поділяє твоє почуття гумору, допитливість і людяність. З ким можна бути собою без жодних зусиль, відчувати, що тебе розуміють, цінують і люблять — цілком і повністю, з усіма твоїми особливостями”, – поділилась пара.

Також він описав свої романтичні почуття до дружини, назвавши її жінкою рідкісної грації, доброти й краси, яка “робить світ масштабнішим та затишнішим”.

“Ми неймовірно щасливі й з великим натхненням чекаємо на все, що чекає на нас попереду”, – додав Барнс.

Що відомо про пару

Новоспечене подружжя познайомилось в 2024 році і з тих пір разом. В тому ж році Обрі Клеланд знялася в кліпі Барнса на пісню Nevermind. Обраниця Бена – художниця та акторка, випускниця шоу American Idol.

Закохані нечасто розповідають про свої стосунки публічно і намагаються не виносити своє особисте життя на загал. За інформацією видання Page Six, Бен Барнс освідчився коханій наприкінці минулого року.