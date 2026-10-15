"Мы невероятно счастливы". Актер Бен Барнс женился на художнице Обри Клеланд
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"Мы невероятно счастливы". Актер Бен Барнс женился на художнице Обри Клеланд

Пара оформила отношения официально после двух лет вместе

Автор: Дарья Михайловская
Фото: Бен Барнс и Обри Клеланд (фото: instagram.com/benbarnes)
Дата: 15 октября 2026

45-летний английский актер Бен Барнс женился на 33-летней художнице Обри Клеланд после двух лет отношений. Фотографиями со свадьбы пара поделилась в своих соцсетях.

Wave RBC.UA рассказывает подробности.

Звездная свадьба

Английский актер и певец, звезда картин "Хроники Нарнии" и "Дориан Грей" женился на своей избраннице, художнице Обри Клеланд.

"В мире, где живут 8 миллиардов человек, настоящее чудо встретить того, кто ощущается "твоим" человеком; того, кто разделяет твое чувство юмора, любознательность и человечность. С кем можно быть собой без всяких усилий, чувствовать, что тебя понимают, ценят и любят - целиком и полностью, со всеми твоими", - поделилась пара.

Также он описал свои романтические чувства к жене, назвав ее женщиной редкой грации, доброты и красоты, которая "делает мир более масштабным и уютным".

"Мы невероятно счастливы и с большим вдохновением ждем все, что ждет нас впереди", - добавил Барнс.

Что известно о паре

Новоиспеченные супруги познакомились в 2024 году и с тех пор вместе. В том же году Обри Клеланд снялась в клипе Барнса на песню Nevermind. Избранница Бена – художница и актриса, выпускница шоу American Idol.

Влюбленные нечасто рассказывают о своих отношениях публично и стараются не выносить свою личную жизнь на публику. По информации издания Page Six, Бен Барнс сделал предложение любимой в конце прошлого года.

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