У тривожній валізі для кота чи собаки мають бути не лише корм і вода, а й ліки, документи та речі зі знайомим запахом. Водночас зовнішній спокій улюбленця під час вибухів не завжди означає, що тварина перестала боятися.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Wave RBC.UA розповів актор і зооволонтер Олексій Суровцев.

Що покласти у тривожну валізу для тварини

За словами Суровцева, для термінового виходу в укриття власникам варто заздалегідь підготувати:

запас корму та питної води хоча б на кілька днів;

необхідні ліки;

ветеринарний паспорт;

контакти власника;

миску;

пелюшки;

пакети для прибирання;

невелику ковдру зі знайомим запахом.

Окремо потрібно подбати про безпечне транспортування улюбленця.

"Для кота обов’язкова надійна переноска, бажано з жорстким корпусом", - пояснив Суровцев.

Для собаки він радить підготувати повідець, шлею або нашийник. Якщо потрібен намордник, тварину слід привчити до нього заздалегідь.

Чому важливі чипування та звичка до переноски

Зооволонтер звертає увагу, що під час вибухів тварина може вирватися навіть із рук людини, якій повністю довіряє.

"Дуже раджу чипувати тварин і перевіряти актуальність контактів у базі", - наголосив він.

Для власників котів важливо також заздалегідь подбати про ставлення улюбленця до переноски.

"І найважливіше - переноска має бути частиною звичного життя кота", - зазначив Суровцев.

Олексій Суровцев (фото надане актором)

Чи можуть коти та собаки звикнути до вибухів

За словами Суровцева, тварини справді здатні адаптуватися до повторюваних звуків. Однак видимий спокій не завжди свідчить про те, що страх минув.

"Зовні спокійна тварина не обов’язково перестає боятися", - пояснив зооволонтер.

Іноді кіт чи собака просто завмирає або пригнічує поведінкову реакцію, хоча фізіологічний стрес залишається. Саме тому Суровцев не вважає коректним говорити, що тварини звикають до війни.

"Вони можуть пристосовуватися до певних умов, але це не означає, що постійні вибухи для них нешкідливі", - наголосив він.

Як підготувати улюбленця до переїзду

Перед переїздом Суровцев радить поступово привчати тварину до переноски й транспорту. Із собою варто взяти речі зі знайомими запахами, зокрема лежанку та іграшки.

На новому місці улюбленцю потрібно дати час на адаптацію. За словами зооволонтера, у цей період не варто навантажувати його новими знайомствами та враженнями.

Особливо це важливо для котів: сама зміна території може стати для них серйозним стресом.