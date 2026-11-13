Чорний кіт і Венеція: вийшов трейлер нового мультфільму "Ґатто"

Pixar представила новий трейлер мультфільму "Ґатто: Дев’ять життів Неро" (Gatto) - анімаційної пригоди про чорного кота, який намагається вибратися з боргів перед котячою мафією у Венеції. Wave RBC.UA повідомляє, що стрічка вийде в кінотеатрах 5 березня 2027 року.

Про що мультфільм

У центрі сюжету - вуличний кіт Неро, який роками виживає на каналах і вузьких вуличках Венеції. Через борг перед місцевим котячим босом Рокко він опиняється у скрутному становищі та змушений виконати чергове завдання.

Однак несподіване знайомство з Маєю, молодою вуличною музиканткою, змінює його плани. Їхня дружба може допомогти Неро знайти справжнє призначення, але для цього йому доведеться ризикнути своїм останнім життям.

Головного героя в оригінальній версії озвучив Марк Руффало, а котячого мафіозі Рокко - Лоуренс Фішберн. До акторського складу також приєдналися Ізабелла Росселліні, Джон Туртурро, Джейсон Шварцман, Трейсі Уллман та інші.

Особливістю нового проєкту Pixar стане його візуальне оформлення. Аніматори використали ефекти ручного живопису, акварельні текстури та виразні мазки пензля, щоб передати атмосферу Венеції.

Такий підхід відрізняється від звичної для студії комп’ютерної анімації та стане одним із головних художніх експериментів у її новій роботі.

Хто працював над мультфільмом

Режисером "Ґатто" виступив Енріко Казароза, який раніше працював над короткометражкою "Місяць" та повнометражним мультфільмом "Лука". Продюсеркою стала Андреа Воррен.

Оригінальний саундтрек написав лауреат премії "Оскар" Даріо Маріанеллі, відомий роботою над фільмом "Спокута". До музичного супроводу також увійшли композиції за участю словацької скрипальки Барбори Ботошової.

Прем’єра "Ґатто" відбудеться 5 березня 2027 року.