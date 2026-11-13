Черный кот и Венеция: вышел трейлер нового мультфильма "Гатто"

Pixar представила новый трейлер мультфильма "Гатто: Девять жизней Неро" (Gatto) - анимационного происшествия о черном коте, пытающемся выбраться из долгов перед кошачьей мафией в Венеции. Wave RBC.UA сообщает, что фильм выйдет в кинотеатрах 5 марта 2027 года.

О чем мультфильм

В центре сюжета - уличный кот Неро, который годами выживает на каналах и узких улочках Венеции. Из-за долга перед местным кошачьим боссом Рокко он оказывается в затруднительном положении и вынужден выполнить очередную задачу.

Однако неожиданное знакомство с Маей, молодой уличной музыканткой, меняет его планы. Их дружба может помочь Неро найти подлинное предназначение, но для этого ему придется рискнуть своей последней жизнью.

Главного героя в оригинальной версии озвучил Марк Руффало, а кошачьего мафиози Рокко - Лоуренс Фишберн. К актерскому составу присоединились Изабелла Росселлини, Джон Туртурро, Джейсон Шварцман, Трейси Уллман и другие.

Особенностью нового проекта Pixar станет его визуальное оформление. Аниматоры использовали эффекты ручной живописи, акварельные текстуры и выразительные мазки кисти для передачи атмосферы Венеции.

Такой подход отличается от обычной для студии компьютерной анимации и станет одним из главных художественных экспериментов в ее новой работе.

Кто работал над мультфильмом

Режиссером "Гатто" выступил Энрико Казароза, ранее работавший над короткометражкой "Луна" и полнометражным мультфильмом "Лука". Продюсером стала Андреа Уоррен.

Оригинальный саундтрек написал лауреат премии "Оскар" Дарио Марианелли, известный работой над фильмом Искупление. В музыкальное сопровождение также вошли композиции с участием словацкой скрипачки Барборы Ботошовой.

Премьера "Гатто" состоится 5 марта 2027 года.