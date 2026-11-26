Компанія Adastra Cinema представила офіційний трейлер святкового ромкому "12 побачень до Різдва". Стрічка розповість про власницю бізнесу, яка вирішує знайти кохання за допомогою незвичного марафону побачень.

Більше про майбутню прем'єру дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Що відомо про фільм "12 побачень до Різдва"

У центрі сюжету - успішна власниця магазину Крістін Вокер (Люсі Гейл), яка присвятила майже весь свій час розвитку бізнесу і залишила особисте життя позаду.

За 12 тижнів до Різдва вона вирішує взяти участь у марафоні побачень і сподівається, що цей експеримент допоможе їй зустріти кохання.

Люсі Гейл у фільмі "12 побачень до Різдва" (кадр з фільму)

Режисером стрічки став Девід Ліппер, який також працював над сценарієм разом із Сетом Говардом. Крім того, він з'явиться у фільмі в невеликому камео.

Зйомки проходили у місті Клінтон, штат Міссісіпі. Для режисера ця локація вже стала знайомою - це четвертий фільм, який він знімав у цьому місті.

Робота над фільмом проходила в легкій та веселій атмосфері. Водночас через стислий графік Люсі доводилося протягом одного дня грати кілька зовсім різних побачень. Акторка швидко змінювала образи та настрій залежно від партнера й сцени.

Акторський склад та дата виходу

Окрім Гейл, глядачі зможуть побачити ще одне знайоме обличчя у фільмі. Друга головна роль дісталася Ієна Гардінгу, з яким акторка свого часу зіграла закохану пару у серіалі "Милі ошуканки". Тут він втілить колишнього однокласника Пітера Гранта.

Ієн Гардінг та Люсі Гейл (кадр з фільму)

В інтерв'ю актори жартували, що цього разу їхнє возз'єднання відбулося "правильно". Тепер вони грають однолітків у здоровій романтичній історії, а не 16-річну школярку та її вчителя.

У фільмі також знялися Пол Бен-Віктор та Пенелопа Енн Міллер.

Побачити Люсі та Ієна в новій зимовій комедії можна буде в кінотеатрах України з 31 грудня.