Компания Adastra Cinema представила официальный трейлер праздничного ромкома "12 свиданий к Рождеству". Лента расскажет о владелице бизнеса, которая решает обрести любовь с помощью необычного марафона свиданий.

Что известно о фильме "12 свиданий к Рождеству"

В центре сюжета - успешная владелица магазина Кристин Уокер (Люси Хейл), которая посвятила почти все свое время развитию бизнеса и оставила личную жизнь позади.

За 12 недель до Рождества она решает поучаствовать в марафоне свиданий и надеется, что этот эксперимент поможет ей встретить любовь.

Люси Хейл в фильме "12 свиданий к Рождеству" (кадр из фильма)

Режиссером фильма стал Дэвид Липпер, также работавший над сценарием вместе с Сетом Говардом. Кроме того, он появится в фильме в небольшом камео.

Съемки проходили в городе Клинтон, штат Миссисипи. Для режиссера эта локация уже стала знакомой - это четвертый фильм, который он снимал в этом городе.

Работа над фильмом проходила в лёгкой и веселой атмосфере. В то же время из-за сжатого графика Люсе приходилось в течение одного дня играть несколько совершенно разных свиданий. Актриса быстро меняла образы и настроение в зависимости от партнера и сцены.

Актерский состав и дата выхода

Кроме Хейл, зрители смогут увидеть еще одно знакомое лицо в фильме. Вторая главная роль досталась Иэну Хардингу, с которым актриса в свое время сыграла влюбленную пару в сериале "Милые обманщицы". Здесь он воплотит бывшего одноклассника Питера Гранта.

Иэн Хардинг и Люси Хейл (кадр из фильма)

В интервью актеры шутили, что в этот раз их воссоединение произошло "правильно". Теперь они играют сверстников в здоровой романтической истории, а не 16-летнюю школьницу и ее учителя.

В фильме также снялись Пол Бен-Виктор и Пенелопа Энн Миллер.

Увидеть Люси и Иэна в новой зимней комедии можно будет в кинотеатрах Украины с 31 декабря.