Зендея зіграє у новому науково-фантастичному фільмі від A24
Головна Культура Зендея зіграє у новому науково-фантастичному фільмі від A24
Культура

Зендея зіграє у новому науково-фантастичному фільмі від A24

Акторка працюватиме під керівництвом відомого режисера

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Зендея знову з'явиться в науковій фантастиці (фото: Getty Images)
Дата: 15 жовтня 2026

Зендея отримала роль у новому науково-фантастичному фільмі режисера Алекса Гарленда, відомого за стрічками "Повстання Штатів" (Civil War) та "Екс-махіна" (Ex Machina). Проєктом займається студія A24, а Гарленд виступить сценаристом і режисером картини.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Deadline.

Що відомо про новий фільм Зендеї

Майбутня стрічка поки не має офіційної назви. Її сюжет не розголошують, проте відомо, що виробництво планують розпочати у 2027 році.

Для Зендеї це черговий спільний проєкт із A24. Раніше акторка співпрацювала зі студією над серіалом "Ейфорія", який завершився після трьох сезонів, а також над чорною комедією "Драма", де її партнером став Роберт Паттінсон. Остання стрічка стала касовим успіхом, зібравши майже 135 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Наукова фантастика також добре знайома Зендеї завдяки франшизі "Дюна", у якій вона грає Чані. Прем'єру стрічки, яка завершить трилогію, заплановано на 18 грудня.

Крім того, у 2026 році акторка з'явилася у фільмах "Одіссея" та "Людина-павук: Абсолютно новий день".

Зендея зіграє у новому науково-фантастичному фільмі від A24
Зендея (фото: Getty Images)

Чим відомий режисер стрічки

Для Гарленда новий проєкт стане черговою співпрацею з A24. Раніше студія брала участь у створенні та дистрибуції його фільмів "Екс-махіна", "Чоловіки", "Повстання Штатів" і "Війна".

Наразі режисер також працює над масштабною екранізацією відеогри Elden Ring. У фільмі зіграють Кіт Коннор, Кейлі Спейні, Бен Вішоу, Нік Офферман і Том Берк. Зйомки завершилися 30 липня, а прем'єру заплановано на березень 2028 року.

Головні новини
Справжній буревій за кадром: SadSvit і FIЇNKA - про свободу, гори та зйомки спільного кліпу Справжній буревій за кадром: SadSvit і FIЇNKA - про свободу, гори та зйомки спільного кліпу Шон Макгір залишає Alexander McQueen після трьох років на посаді креативного директора Шон Макгір залишає Alexander McQueen після трьох років на посаді креативного директора Nike влаштує нічний забіг на злітній смузі аеропорту в Лондоні Nike влаштує нічний забіг на злітній смузі аеропорту в Лондоні