Зендея зіграє у новому науково-фантастичному фільмі від A24

Зендея отримала роль у новому науково-фантастичному фільмі режисера Алекса Гарленда, відомого за стрічками "Повстання Штатів" (Civil War) та "Екс-махіна" (Ex Machina). Проєктом займається студія A24, а Гарленд виступить сценаристом і режисером картини.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Deadline .

Що відомо про новий фільм Зендеї

Майбутня стрічка поки не має офіційної назви. Її сюжет не розголошують, проте відомо, що виробництво планують розпочати у 2027 році.

Для Зендеї це черговий спільний проєкт із A24. Раніше акторка співпрацювала зі студією над серіалом "Ейфорія", який завершився після трьох сезонів, а також над чорною комедією "Драма", де її партнером став Роберт Паттінсон. Остання стрічка стала касовим успіхом, зібравши майже 135 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Наукова фантастика також добре знайома Зендеї завдяки франшизі "Дюна", у якій вона грає Чані. Прем'єру стрічки, яка завершить трилогію, заплановано на 18 грудня.

Крім того, у 2026 році акторка з'явилася у фільмах "Одіссея" та "Людина-павук: Абсолютно новий день".

Зендея (фото: Getty Images)

Чим відомий режисер стрічки

Для Гарленда новий проєкт стане черговою співпрацею з A24. Раніше студія брала участь у створенні та дистрибуції його фільмів "Екс-махіна", "Чоловіки", "Повстання Штатів" і "Війна".

Наразі режисер також працює над масштабною екранізацією відеогри Elden Ring. У фільмі зіграють Кіт Коннор, Кейлі Спейні, Бен Вішоу, Нік Офферман і Том Берк. Зйомки завершилися 30 липня, а прем'єру заплановано на березень 2028 року.