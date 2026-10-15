Зендея сыграет в новом научно-фантастическом фильме от A24
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Культура

Зендея сыграет в новом научно-фантастическом фильме от A24

Актриса будет работать под руководством известного режиссера

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Зендея снова появится в научной фантастике (фото: Getty Images)
Дата: 15 октября 2026

Зендея получила роль в новом научно-фантастическом фильме режиссера Алекса Гарленда, известного по лентам "Восстание Штатов" (Civil War) и "Экс-Махина" (Ex Machina). Проектом занимается студия A24, а Гарленд выступит сценаристом и режиссером картины.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Deadline.

Что известно о новом фильме Зендеи

Будущая лента пока не имеет официального названия. Ее сюжет не разглашают, однако известно, что производство планируется начать в 2027 году.

Для Зендеи это очередной совместный проект A24. Ранее актриса сотрудничала со студией над завершившимся после трех сезонов сериалом "Эйфория", а также над черной комедией "Драма", где ее партнером стал Роберт Паттинсон. Последняя лента стала кассовым успехом, собрав почти 135 миллионов долларов в мировом прокате.

Научная фантастика также хорошо знакома Зендее благодаря франшизе "Дюна", в которой она играет Чани. Премьера ленты, которая завершит трилогию, запланирована на 18 декабря.

Кроме того, в 2026 году актриса появилась в фильмах "Одиссея" и "Человек-паук: Абсолютно новый день".

Зендея сыграет в новом научно-фантастическом фильме от A24
Зендея (фото: Getty Images)

Чем известен режиссер ленты

Для Гарленда новый проект станет очередным сотрудничеством с A24. Ранее студия принимала участие в создании и дистрибуции его фильмов "Экс-Махина", "Мужчины", "Восстание Штатов" и "Война".

В настоящее время режиссер работает над масштабной экранизацией видеоигры Elden Ring. В фильме сыграют Кит Коннор, Кейли Спейни, Бен Вишоу, Ник Офферман и Том Берк. Съемки завершились 30 июля, а премьера запланирована на март 2028 года.

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