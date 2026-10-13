Українка представить Словаччину на міжнародному конкурсі краси

Українська лікарка Яна Токар готується до участі в міжнародному конкурсі краси "Місіс Всесвіт" (Mrs. Universe). Цьогоріч вона представлятиме Словаччину, де нині живе та веде бізнес.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на допис в Threads Яни.

Що відомо про участь українки в конкурсі

Токар опублікувала фото, на яких позує в довгій білій сукні із золотистим корсетом. Образ доповнює офіційна стрічка учасниці з написом Mrs Slovakia.

За словами українки, вже цього тижня вона вирушить на міжнародний конкурс краси.

Токар зізналася, що досі не до кінця усвідомлює свою участь у такому масштабному заході.

Водночас вона зазначила, що сприймає конкурс не лише як можливість отримати титул, а й як особистий виклик.

Головним девізом цього етапу свого життя жінка назвала фразу "Неможливого не існує".

Чому українка представлятиме Словаччину

Після оголошення про участь у конкурсі в коментарях до публікації Яну запитали, чому вона виступатиме саме від Словаччини.

Виявилося, що українка зараз живе та займається бізнесом у цій країні.

При цьому Токар наголосила, що не забуває про Україну та прагне привернути до неї увагу під час міжнародного конкурсу.

"І Словаччину представимо, і про Україну нагадаємо. Мета така", - написала вона.

Яна Токар (фото: instagram.com/dr.yana_tokar_)

Що відомо про конкурс "Місіс Всесвіт"

Mrs. Universe - міжнародний конкурс краси для заміжніх жінок, який проводиться щороку.

Його учасниці представляють різні країни світу та змагаються за титул переможниці.

Варто зазначити, що "Місіс Всесвіт" (Mrs. Universe) та "Міс Всесвіт" (Miss Universe) - два різні міжнародні конкурси краси.