Українка представить Словаччину на міжнародному конкурсі краси
Головна Культура Українка представить Словаччину на міжнародному конкурсі краси
Культура

Українка представить Словаччину на міжнародному конкурсі краси

Дівчина вже показала свій конкурсний образ із золоченим корсетом та пояснила, чому вирішила представляти саме цю державу

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Яна Токар (фото: threads.com/@dr.yana_tokar_)
Дата: 13 жовтня 2026

Українська лікарка Яна Токар готується до участі в міжнародному конкурсі краси "Місіс Всесвіт" (Mrs. Universe). Цьогоріч вона представлятиме Словаччину, де нині живе та веде бізнес.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на допис в Threads Яни.

Що відомо про участь українки в конкурсі

Токар опублікувала фото, на яких позує в довгій білій сукні із золотистим корсетом. Образ доповнює офіційна стрічка учасниці з написом Mrs Slovakia.

За словами українки, вже цього тижня вона вирушить на міжнародний конкурс краси.

Токар зізналася, що досі не до кінця усвідомлює свою участь у такому масштабному заході.

Водночас вона зазначила, що сприймає конкурс не лише як можливість отримати титул, а й як особистий виклик.

Головним девізом цього етапу свого життя жінка назвала фразу "Неможливого не існує".

Чому українка представлятиме Словаччину

Після оголошення про участь у конкурсі в коментарях до публікації Яну запитали, чому вона виступатиме саме від Словаччини.

Виявилося, що українка зараз живе та займається бізнесом у цій країні.

При цьому Токар наголосила, що не забуває про Україну та прагне привернути до неї увагу під час міжнародного конкурсу.

"І Словаччину представимо, і про Україну нагадаємо. Мета така", - написала вона.

Українка представить Словаччину на міжнародному конкурсі краси
Яна Токар (фото: instagram.com/dr.yana_tokar_)

Що відомо про конкурс "Місіс Всесвіт"

Mrs. Universe - міжнародний конкурс краси для заміжніх жінок, який проводиться щороку.

Його учасниці представляють різні країни світу та змагаються за титул переможниці.

Варто зазначити, що "Місіс Всесвіт" (Mrs. Universe) та "Міс Всесвіт" (Miss Universe) - два різні міжнародні конкурси краси.

Головні новини
Роги, маски та сукні-монстри: 8 образів з останніх Тижнів моди для натхнення на Геловін Роги, маски та сукні-монстри: 8 образів з останніх Тижнів моди для натхнення на Геловін “Ми листувалися лише кілька тижнів тому”. Реакція акторів “Пуститися берега” на смерть ЕрДжея Мітта “Ми листувалися лише кілька тижнів тому”. Реакція акторів “Пуститися берега” на смерть ЕрДжея Мітта "Це боляче". Акторка Ліза Зайцева про еміграцію до Барселони, страх за близьких в Києві та нову професію "Це боляче". Акторка Ліза Зайцева про еміграцію до Барселони, страх за близьких в Києві та нову професію