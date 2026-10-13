Украинка представит Словакию на международном конкурсе красоты
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Культура

Украинка представит Словакию на международном конкурсе красоты

Девушка уже показала свой конкурсный образ с золоченым корсетом и объяснила, почему решила представлять именно это государство

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: Яна Токарь (фото: threads.com/@dr.yana_tokar_)
Дата: 13 октября 2026

Украинский врач Яна Токар готовится к участию в международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная" (Mrs. Universe). В этом году она будет представлять Словакию, где живет и ведет бизнес.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на пост в Threads Яны.

Что известно об участии украинки в конкурсе

Токарь опубликовала фото, на которых позирует в длинном белом платье с золотистым корсетом. Образ дополняет официальный фильм участницы с надписью Mrs Slovakia.

По словам украинки, на этой неделе она отправится на международный конкурс красоты.

Токарь призналась, что до сих пор не до конца осознает свое участие в столь масштабном мероприятии.

В то же время, она отметила, что воспринимает конкурс не только как возможность получить титул, но и как личный вызов.

Главным девизом этого этапа своей жизни женщина назвала фразу "Невозможного не существует".

Почему украинка будет представлять Словакию

После объявления об участии в конкурсе в комментариях к публикации, Яну спросили, почему она будет выступать именно от Словакии.

Оказалось, что украинка живет и занимается бизнесом в этой стране.

При этом Токарь отметила, что не забывает об Украине и стремится привлечь к ней внимание во время международного конкурса.

"И Словакию представим, и об Украине напомним. Цель такая", – написала она.

Украинка представит Словакию на международном конкурсе красоты
Яна Токарь (фото: instagram.com/dr.yana_tokar_)

Что известно о конкурсе "Миссис Вселенная"

Mrs. Universe - международный конкурс красоты для замужних женщин, который проводится ежегодно.

Его участницы представляют разные страны мира и соревнуются за титул победительницы.

Стоит отметить, что "Миссис Вселенная" (Mrs. Universe) и "Мисс Вселенная" (Miss Universe) - два разных международных конкурса красоты.

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