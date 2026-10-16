Шаламе, Зендея та нові таємниці Арракіса: з'явилися свіжі кадри з третьої "Дюни"

Напередодні прем'єри фільму "Дюна: Частина третя" з'явилися нові кадри з головними героями науково-фантастичної саги. Водночас режисер Дені Вільнев та актори розкрили подробиці фінальної частини трилогії, яка вийде на екрани вже у грудні.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Empire .

Що показали на нових обкладинках

15 жовтня Empire представив одразу три обкладинки, присвячені майбутній стрічці.

На одній із них у центрі уваги опинився Пол Атрейдес у виконанні Тімоті Шаламе.

Поруч із ним зображені Чані (Зендея), принцеса Ірулан (Флоренс П'ю) та загадковий Скайтейл, якого зіграє Роберт Паттінсон.

Інша обкладинка зосереджена на героїні Зендеї. Її образ доповнюють персонажі Шаламе, Джейсона Момоа та Ані Тейлор-Джой, яка втілить Алію Атрейдес.

Третя обкладинка створена спеціально для передплатників журналу. Її автором став художник Грег Рут.

Нові промоматеріали акцентують на зміні стосунків між персонажами, боротьбі за владу та наслідках рішень Пола Атрейдеса.

Спеціальний випуск Empire надійде у продаж 22 жовтня.

Empire Magazine reveals the covers of their new ‘Dune: Part Three’ issue, featuring Timothée Chalamet as Paul Atreides and Zendaya as Chani. pic.twitter.com/KVavAJkiPd — Pop Crave (@PopCrave) October 15, 2026

Якою буде третя частина "Дюни"

Події майбутнього фільму розгортатимуться приблизно через 17 років після фіналу другої частини.

Пол Атрейдес уже став імператором, проте його правління обернулося новими конфліктами.

Герой змушений зіткнутися з наслідками власних рішень, політичними змовами та загрозами для найближчих людей.

В основі сюжету - роман Френка Герберта "Месія Дюни", який продовжує історію першої книги.

У розмові з Empire Дені Вільнев наголосив, що майбутній фільм суттєво відрізнятиметься від попередніх двох.

За словами постановника, він прагнув зберегти впізнавану атмосферу франшизи, але водночас змінити темп розповіді та погляд на знайомих героїв.

Своєю чергою Тімоті Шаламе описав фінальну частину як самостійну історію з атмосферою облоги, параної та ізоляції.

А Зендея розповіла, що її героїня Чані переживатиме сильний емоційний біль через зраду Пола, яку глядачі побачили наприкінці попереднього фільму.

Хто зіграє у фільмі та коли прем'єра

До своїх ролей повернуться Тімоті Шаламе, Зендея, Флоренс П'ю, Хав'єр Бардем, Ребекка Фергюсон, Джош Бролін та Джейсон Момоа.

Серед нових учасників акторського складу - Роберт Паттінсон, який зіграє одного з ключових антагоністів.

Також значно більшу роль отримає Аня Тейлор-Джой, яка вперше коротко з'явилася у другій частині саги.

Режисером знову виступив Дені Вільнев, який працював над сценарієм разом із Браяном К. Воном. Музику до стрічки написав композитор Ганс Циммер.

Прем'єра "Дюни: Частина третя" у Північній Америці запланована на 18 грудня 2026 року, а міжнародний прокат розпочнеться з 16 грудня. Для окремих кінотеатрів також передбачені ранні покази.

Фільм стане завершенням трилогії Вільнева, перші дві частини якої вийшли у 2021 та 2024 роках.