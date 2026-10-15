Справжній буревій за кадром: SadSvit і FIЇNKA - про свободу, гори та зйомки спільного кліпу

Співачка написала власний куплет і відредагувала приспів, а музикант пояснив, чому "Буревій" для нього - ще й про любов до дому
У п’ятницю, 16 жовтня, SadSvit і FIЇNKA випустять спільну пісню та кліп "Буревій".
Напередодні прем’єри артисти ексклюзивно для Wave RBC.UA розповіли, хто запропонував дует, що для кожного означає ця пісня та чому зйомки стали фізичним випробуванням.
SadSvit із його меланхолійним постпанком і FIЇNKA з гуцульськими мотивами - дует, якого можна було не очікувати.
Проте сам музикант одразу уявляв цю пісню саме з нею. Він і запропонував співпрацю.
"Я запропонував написати пісню Ірі, бо мені здалося що саме вона буде звучати найбільш органічно в цій роботі", - розповідає SadSvit.
За його словами, довго шукати спільне звучання не довелося: FIЇNKA сподобалися аранжування та продакшн, і вони швидко знайшли спільну мову.
Співачка згадує, що пропозиція відгукнулася їй одразу. Гори та свобода - теми, близькі її творчості, а звучання SadSvit зацікавило можливістю спробувати щось нове.
"І я послухала, відразу мені максимально сподобався саунд", - каже FIЇNKA.
Водночас для неї було важливо зберегти себе в пісні з виразним авторським звучанням Богдана.
Про зв’язок своєї творчості з горами артистка говорить образно:
"Богу дякую, я там, знаєте, закріпилася, як та гора Карпатська".
Для SadSvit у "Буревії" є і краса рідного краю, і стан, знайомий багатьом українцям.
Він говорить про гори та полонини як про те, чим хочеться пишатися й про що варто розповідати.
Водночас музикант залишає слухачам можливість знайти в пісні власну історію.
"Може здатися що це пісня про кохання, але мені здається це і про кохання до дому, до рідних і до людей. Тобто кожен сам собі вибирає те, що він буде кохати", - пояснює SadSvit.
FIЇNKA близьке відчуття, коли рідні місця викликають цілий вир емоцій. За її словами, цей внутрішній буревій вона хотіла передати і в кліпі.
"І тому буревій для нас - це можливість бути вільними. Мені здається, що це як і про внутрішній стан нас особисто, так і про внутрішній стан кожного українця зараз", - говорить співачка.
Вона сподівається, що слухачі зможуть хоча б ненадовго відчути ту свободу, про яку йдеться в композиції.
"Дуже хотілося б, щоб ця пісня хоч на декілька цих хвилин дала можливість відчути цю легкість", - додає FIЇNKA.
Під час зйомок назва пісні набула цілком буквального значення. FIЇNKA згадує сильний вітер на Драгобраті, де вона була в шортах, тонкій кофтинці та на підборах.
Щоб утриматися на місці, довелося буквально впиратися каблуками в землю. Тому рухи співачки в кадрі мають цілком практичне пояснення.
"І вітер був настільки сильний, що я каблуками мусила забитися в землю, щоб просто стояти, щоб не зніс вітер. І якщо ви придивитеся уважно до кліпу, я тільки руками танцюю, тому що ногами я фізично перебирати не можу, я просто падаю, настільки сильно мене здуває вітер. Як символічно", - розповідає артистка.
У SadSvit свій спогад про фізичне навантаження на майданчику - епізод із вентиляційною трубою.
До нього дійшли вже тоді, коли знімальний день тривав багато годин.
"Складно було лазити по вентиляційній трубі, це була десята година зйомок і відповідно це було дуже важко", - згадує музикант.
На запитання про творчі поступки FIЇNKA відповідає прямо: вона довірилася баченню Богдана.
Пояснює це повагою до авторів, які самі пишуть слова, музику та створюють саунд.
"Я завжди казала, це твоя пісня, це твоя пісня, от як ти побачиш", - розповідає співачка.
При цьому її внесок у композицію не обмежився виконанням. FIЇNKA написала власний куплет і трохи відредагувала приспів.
Спочатку його текст був від чоловічого імені, тож окремі рядки адаптували для дуету.
"Я трошки задрот по текстах, я люблю купатися в словах, в музиці", - зізнається вона.
Суперечок під час роботи, за словами FIЇNKA, не було. Про легкість співпраці говорить і SadSvit, який задоволений результатом.
"На мою думку пісня вийшла дуже класною і дуже крутою", - каже він.
"І ми не дискутували під час роботи. Я ще раз наголошую, в творчому плані це було надзвичайно легко", - додає FIЇNKA.