Справжній буревій за кадром: SadSvit і FIЇNKA - про свободу, гори та зйомки спільного кліпу

Напередодні прем’єри артисти ексклюзивно для Wave RBC.UA розповіли, хто запропонував дует, що для кожного означає ця пісня та чому зйомки стали фізичним випробуванням.

У п’ятницю, 16 жовтня, SadSvit і FIЇNKA випустять спільну пісню та кліп "Буревій".

Як SadSvit і FIЇNKA знайшли спільне звучання

SadSvit із його меланхолійним постпанком і FIЇNKA з гуцульськими мотивами - дует, якого можна було не очікувати.

Проте сам музикант одразу уявляв цю пісню саме з нею. Він і запропонував співпрацю.

"Я запропонував написати пісню Ірі, бо мені здалося що саме вона буде звучати найбільш органічно в цій роботі", - розповідає SadSvit.

За його словами, довго шукати спільне звучання не довелося: FIЇNKA сподобалися аранжування та продакшн, і вони швидко знайшли спільну мову.

Співачка згадує, що пропозиція відгукнулася їй одразу. Гори та свобода - теми, близькі її творчості, а звучання SadSvit зацікавило можливістю спробувати щось нове.

SadSvit і FIЇNKA (фото надане артистами)

"І я послухала, відразу мені максимально сподобався саунд", - каже FIЇNKA.

Водночас для неї було важливо зберегти себе в пісні з виразним авторським звучанням Богдана.

Про зв’язок своєї творчості з горами артистка говорить образно:

"Богу дякую, я там, знаєте, закріпилася, як та гора Карпатська".

Про кохання, дім і бажання свободи

Для SadSvit у "Буревії" є і краса рідного краю, і стан, знайомий багатьом українцям.

Він говорить про гори та полонини як про те, чим хочеться пишатися й про що варто розповідати.

Водночас музикант залишає слухачам можливість знайти в пісні власну історію.

"Може здатися що це пісня про кохання, але мені здається це і про кохання до дому, до рідних і до людей. Тобто кожен сам собі вибирає те, що він буде кохати", - пояснює SadSvit.

FIЇNKA близьке відчуття, коли рідні місця викликають цілий вир емоцій. За її словами, цей внутрішній буревій вона хотіла передати і в кліпі.

"І тому буревій для нас - це можливість бути вільними. Мені здається, що це як і про внутрішній стан нас особисто, так і про внутрішній стан кожного українця зараз", - говорить співачка.

Вона сподівається, що слухачі зможуть хоча б ненадовго відчути ту свободу, про яку йдеться в композиції.

SadSvit і FIЇNKA (фото надане артистами)

"Дуже хотілося б, щоб ця пісня хоч на декілька цих хвилин дала можливість відчути цю легкість", - додає FIЇNKA.

Справжній буревій і десята година зйомок

Під час зйомок назва пісні набула цілком буквального значення. FIЇNKA згадує сильний вітер на Драгобраті, де вона була в шортах, тонкій кофтинці та на підборах.

Щоб утриматися на місці, довелося буквально впиратися каблуками в землю. Тому рухи співачки в кадрі мають цілком практичне пояснення.

"І вітер був настільки сильний, що я каблуками мусила забитися в землю, щоб просто стояти, щоб не зніс вітер. І якщо ви придивитеся уважно до кліпу, я тільки руками танцюю, тому що ногами я фізично перебирати не можу, я просто падаю, настільки сильно мене здуває вітер. Як символічно", - розповідає артистка.

У SadSvit свій спогад про фізичне навантаження на майданчику - епізод із вентиляційною трубою.

До нього дійшли вже тоді, коли знімальний день тривав багато годин.

"Складно було лазити по вентиляційній трубі, це була десята година зйомок і відповідно це було дуже важко", - згадує музикант.

SadSvit і FIЇNKA (фото надане артистами)

Власний куплет і зміни у приспіві

На запитання про творчі поступки FIЇNKA відповідає прямо: вона довірилася баченню Богдана.

Пояснює це повагою до авторів, які самі пишуть слова, музику та створюють саунд.

"Я завжди казала, це твоя пісня, це твоя пісня, от як ти побачиш", - розповідає співачка.

При цьому її внесок у композицію не обмежився виконанням. FIЇNKA написала власний куплет і трохи відредагувала приспів.

Спочатку його текст був від чоловічого імені, тож окремі рядки адаптували для дуету.

SadSvit і FIЇNKA (фото надане артистами)

"Я трошки задрот по текстах, я люблю купатися в словах, в музиці", - зізнається вона.

Суперечок під час роботи, за словами FIЇNKA, не було. Про легкість співпраці говорить і SadSvit, який задоволений результатом.

"На мою думку пісня вийшла дуже класною і дуже крутою", - каже він.

"І ми не дискутували під час роботи. Я ще раз наголошую, в творчому плані це було надзвичайно легко", - додає FIЇNKA.