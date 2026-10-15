Louis Vuitton представив чоловічу колекцію з Каллумом Тернером: як вона виглядає

Британський актор приміряв образ сучасного денді у кампейні Louis Vuitton
Модний дім Louis Vuitton презентував кампанію чоловічої колекції Trunk Edition сезону весна-літо 2027. Її героєм став британський актор та амбасадор бренду Каллум Тернер.
Як повідомляє Wave RBC.UA, нова кампанія продовжує дослідження чоловічого стилю, яке розвиває креативний директор чоловічої лінійки Louis Vuitton Фаррелл Вільямс.
У центрі уваги - класичні предмети гардероба, преміальні матеріали та одяг, що поєднує елегантність із комфортом. Trunk Edition стала другою колекцією в межах цього напряму.
У рекламному фільмі Каллум Тернер постає в образі ділового мандрівника, який знаходить час для особистих захоплень поза робочим графіком.
Він читає газету, грає в шахи, проводить час зі своїм собакою, насолоджується післяобіднім чаєм і б'є по м’ячу для гольфу. Ці повсякденні сцени формують портрет чоловіка, для якого стиль є невіддільною частиною життя, а не лише дотриманням дрескоду.
У новій колекції представлені класичні сорочки, штани та куртки, дизайн яких побудований на поєднанні традиційного крою й незвичних матеріалів.
Серед них - бавовняно-шовковий поплін, двостороння тканина з кашеміру та вовни, а також денім індигового відтінку з бавовни й кашеміру.
Фаррелл Вільямс переосмислює звичні елементи чоловічого гардероба через фактури, оздоблення та пропорції. Сорочки зберігають класичний силует, тоді як штани й куртки демонструють більш сучасний підхід до повсякденної елегантності.
Навіть денім, традиційно пов’язаний із невимушеним стилем, у цій інтерпретації стає частиною вишуканого гардероба.
Серед впізнаваних елементів - фірмові деталі Louis Vuitton, які делікатно нагадують про спадщину модного дому.
Кампанія продовжує тему сучасного дендизму - естетики, у якій одяг відображає індивідуальність, особистий смак і увагу до деталей.
У баченні Louis Vuitton елегантність не обмежується формальними подіями: вона проявляється і в повсякденних ритуалах, і в тому, як людина проводить вільний час.
Персонаж Каллума Тернера демонструє саме такий підхід. Його гардероб не прив’язаний до конкретної нагоди, а поєднує класичні силуети з комфортом і функціональністю.
Через невеликі жести та звичайні заняття короткометражний фільм розкриває особистість героя, для якого стиль стає продовженням характеру.