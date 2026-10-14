Українські моделі серед зірок світової моди: найяскравіші подіумні виходи сезону

Моделі й манекенники з України продовжують заявляти про себе на міжнародній fashion-сцені, беручи участь у показах провідних модних домів і молодих дизайнерських брендів.

Wave RBC.UA повідомляє, що сезон весна-літо 2027 не став винятком: українці з’явилися на подіумах у чотирьох модних столицях світу - Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі.

Найпомітніші учасниці сезону

Однією з найпомітніших учасниць сезону стала Кріс Крістал - модель родом із Маріуполя, яка за час цьогорічних тижнів моди взяла участь у понад 20 показах.

Такий насичений графік став одним із головних досягнень моделі цього сезону й дозволив їй попрацювати з різними представниками індустрії.

Кріс Крістал (фото: instagram.com/kris.krystal)

Не менш помітним був сезон і для Юри Романюка, який входить до рейтингу 50 найкращих моделей за версією платформи Models.com.

Він представляв колекції одразу кількох впливових брендів, серед яких Simone Rocha, Miu Miu, Mugler та Acne Studios. Участь у показах таких модних домів засвідчує затребуваність української моделі на міжнародному рівні.

Юра Романюк (фото: instagram.com/poslastecharnica)

Юра Романюк (фото: instagram.com/poslastecharnica)

Ще однією важливою подією сезону став вихід Карини Мазяр на подіум Saint Laurent. Українка взяла участь у показі весна-літо 2027, який став фінальним для креативного директора Ентоні Ваккарелло в межах представленого сезону.

Це шоу привернуло особливу увагу модної спільноти, адже завершило важливий етап у творчій історії дизайнера та французького модного дому.

Карина Мазяр (фото: instagram.com/karynamaziar)

Карина Мазяр (фото: instagram.com/karynamaziar)

Дебюти українських моделей на міжнародних подіумах

Сезон весна-літо 2027 запам’ятається не лише впевненими поверненнями українських моделей на подіуми, а й новими іменами, які тільки починають свій шлях у великій моді.

Серед дебютанток - Кароліна Россошанська, яка стала героїнею обкладинки Vogue Ukraine Edition 12. Її першим подіумним виходом цього сезону став показ The Attico в Мілані.

Для моделі це можливість заявити про себе в межах одного з найважливіших міжнародних майданчиків, де щосезону презентують колекції провідних дизайнерів.

До числа нових облич сезону також приєдналася Ліліт Храпач. Її дебют на міжнародних тижнях моди став ще одним прикладом того, як українські моделі поступово розширюють свою присутність у світовій індустрії.

Ліліт Храпач (фото: instagram.com/khlilith)

Водночас для Анастасії Чугункіної сезон розпочався з показу Prada. Італійський модний дім відомий своїм особливим підходом до кастингу, а участь у його шоу є помітною подією для моделей, які прагнуть закріпитися на міжнародному рівні.

Українці на світовій fashion-сцені

Тижні моди в Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі залишаються важливими майданчиками для професійного розвитку моделей. Саме тут вони працюють із міжнародними командами, представляють нові колекції та отримують досвід співпраці з дизайнерами, стилістами й фотографами з різних країн.

Для українських моделей участь у таких показах - це не лише можливість поповнити професійне портфоліо, а й нагода представляти Україну в одному з найконкурентніших сегментів креативної індустрії.

Сезон весна-літо 2027 став важливим етапом як для досвідчених моделей, так і для дебютанток. Поки одні підкорюють нові бренди та зміцнюють свої позиції, інші лише розпочинають міжнародну кар’єру. Водночас їхні подіумні виходи демонструють, що українські імена залишаються помітною частиною сучасної модної індустрії.