У Києві відбувся міжнародний челендж: учасники з 19 країн підтримали медиків

У столиці 4 жовтня відбувся благодійний захід "ЧАС ЖИТТЯ. НЕСТРИМНІ", до якого долучилися учасники з України та ще 18 країн. Мета ініціативи - зібрати кошти на операційне обладнання для медиків, які рятують життя на Покровському напрямку.

Як повідомляє Wave RBC.UA, спорт став способом об’єднати людей навколо спільної благодійної мети.

Що відомо про подію

У Києві відбулася українська частина міжнародного челенджу "ЧАС ЖИТТЯ. НЕСТРИМНІ", учасники якого долучилися до тренування, онлайн-включень і символічної естафети, покликаної привернути увагу до потреб військових медиків.

Організатором проєкту виступив благодійний фонд SAFE. Співорганізатором і генеральним партнером стала Агенція масового спорту України, а ідейним партнером - громадська організація "Європейська коаліція".

Благодійний захід "ЧАС ЖИТТЯ. НЕСТРИМНІ" (фото надане організаторами)

Як відбувалася міжнародна естафета

Головною особливістю ініціативи став формат одночасного залучення учасників у різних країнах. Вони розпочинали тренування о 10:00 за місцевим часом, передаючи символічну естафету від однієї країни до іншої.

Так організатори прагнули показати, що спільна дія може об’єднувати людей незалежно від відстані та часових поясів.

До челенджу долучилися представники Індонезії, Вірменії, Грузії, Ізраїлю, Фінляндії, Польщі, Угорщини, Австрії, Данії, Норвегії, Німеччини, Франції, Іспанії, Великої Британії, Португалії, Канади, США, Туреччини та України.

Благодійний захід "ЧАС ЖИТТЯ. НЕСТРИМНІ" (фото надане організаторами)

Завдяки онлайн-трансляціям та включенням до події змогли приєднатися люди з різних міст України й інших держав.

Міжнародна частина проєкту продовжується: до ініціативи долучаються нові партнери, а в деяких країнах заходи заплановані на пізніший час через необхідність отримати відповідні дозволи.

Київську програму розпочали з офіційного відкриття та міжнародних включень. Після цього учасники взяли участь у спільному тренуванні, яке адаптували до різних рівнів фізичної підготовки та можливостей присутніх.

Благодійний захід "ЧАС ЖИТТЯ. НЕСТРИМНІ" (фото надане організаторами)

Хто підтримав челендж

Амбасадорами "ЧАС ЖИТТЯ. НЕСТРИМНІ" стали спортсменка Вікторія Онопрієнко та борець греко-римського стилю Жан Беленюк.

Онопрієнко - чемпіонка Європи з художньої гімнастики, фіналістка Олімпійських ігор у Токіо та призерка світових і континентальних першостей. Беленюк - олімпійський чемпіон і народний депутат України.

Ведучим заходу був Даніель Салем. Серед запрошених гостей також були Олексій Суровцев, Катерина Вареник, Володимир Заєць, Катерина Вишнева й Анастасія Козішкурт.

Благодійний захід "ЧАС ЖИТТЯ. НЕСТРИМНІ" (фото надане організаторами)

Окреме місце у програмі посів комплекс "Білотур", присвячений пам’яті Дмитра Букарьова та всіх українських захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за Україну. Виконуючи вправи разом, учасники вшанували полеглих і нагадали про важливість збереження життя.

Благодійний захід "ЧАС ЖИТТЯ. НЕСТРИМНІ" (фото надане організаторами)

Скільки коштів планують зібрати

Благодійна мета челенджу - зібрати 800 тисяч гривень на придбання операційного обладнання для медиків, які працюють на Покровському напрямку.

Станом на 4 жовтня організаторам вдалося зібрати 147 597 гривень. Збір залишається відкритим, тож охочі можуть долучитися до ініціативи. Паралельно триває міжнародна естафета, до якої приєднуються нові учасники.