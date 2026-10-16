Шаламе, Зендея и новые тайны Арракиса: появились новые кадры из третьей части "Дюны"

Режиссер обещает совершенно иной темп истории
В преддверии премьеры фильма "Дюна: Часть третья" появились новые кадры с главными героями научно-фантастической саги. В то же время, режиссер Дени Вильнев и актеры раскрыли подробности финальной части трилогии, которая выйдет на экраны уже в декабре.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Empire.
15 октября Empire представил сразу три обложки, посвященные предстоящей ленте.
На одной из них в центре внимания оказался Пол Атрейдес в исполнении Тимоти Шаламе.
Рядом с ним изображены Чани (Зендея), принцесса Ирулан (Флоренс Пью) и загадочный Скайтейл, сыграемый Робертом Паттинсоном.
Другая обложка сосредоточена на героине Зендее. Ее образ дополняют персонажи Шаламе, Джейсона Момоа и Ани Тейлор-Джой, олицетворяющей Алию Атрейдес.
Третья обложка создана специально для подписчиков журнала. Ее автором стал художник Грег Рут.
Новые промоматериалы акцентируют внимание на изменении отношений между персонажами, борьбе за власть и последствиях решений Пола Атрейдеса.
Специальный выпуск Empire поступит в продажу 22 октября.
Empire Magazine reveals the covers of their new ‘Dune: Part Three’ issue, featuring Timothée Chalamet as Paul Atreides and Zendaya as Chani. pic.twitter.com/KVavAJkiPd— Pop Crave (@PopCrave) October 15, 2026
События будущего фильма будут разворачиваться примерно через 17 лет после финала второй части.
Пол Атрейдес уже стал императором, однако его правление обернулось новыми конфликтами.
Герой вынужден столкнуться с последствиями своих решений, политическими заговорами и угрозами для самых близких людей.
В основе сюжета – роман Фрэнка Герберта "Мессия Дюны", который продолжает историю первой книги.
В разговоре с Empire Дени Вильнев подчеркнул, что будущий фильм будет существенно отличаться от предыдущих двух.
По словам постановщика, он стремился сохранить узнаваемую атмосферу франшизы, но одновременно изменить темп повествования и взгляд на знакомых героев.
В свою очередь Тимоти Шаламе описал финальную часть как самостоятельную историю с атмосферой осады, паранойи и изоляции.
А Зендея рассказала, что ее героиня Чани будет переживать сильную эмоциональную боль из-за предательства Пола, которую зрители увидели в конце предыдущего фильма.
В свои роли вернутся Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Хавьер Бардем, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин и Джейсон Момоа.
Среди новых участников актерского состава – Роберт Паттинсон, сыграющий одного из ключевых антагонистов.
Также гораздо большую роль получит Аня Тейлор-Джой, впервые кратко появившаяся во второй части саги.
Режиссером снова выступил Дени Вильнев, работавший над сценарием вместе с Брайаном К. Воном. Музыку к фильму написал композитор Ганс Циммер.
Премьера "Дюны: Часть третья" в Северной Америке намечена на 18 декабря 2026 года, а международный прокат начнется с 16 декабря. Для некоторых кинотеатров также предусмотрены ранние показы.
Фильм станет завершением трилогии Вильнева, первые две части которой вышли в 2021 и 2024 годах.