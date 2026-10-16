Флоренс Пью появилась в роскошном платье на премьере фильма, чтобы поддержать коллег
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Флоренс Пью появилась в роскошном платье на премьере фильма, чтобы поддержать коллег

Актриса поддержала Дженну Ортегу и Эми Адамс на кинопремьере в Лондоне

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Флоренс Пью (фото: Getty Images)
Дата: 16 октября 2026

Британская актриса Флоренс Пью появилась на премьере фильма "Клара и Солнце" (Klara and the Sun) в рамках Лондонского кинофестиваля. Звезда пришла поддержать коллег, сыгравших в новой ленте, в том числе Эми Адамс, Дженну Ортегу и Рэйчел Форман.

Как сообщает Wave RBC.UA, Флоренс Пью позировала перед фотографами на красной дорожке, присоединившись к команде фильма. Ее появление привлекло внимание фотографов и поклонников, ведь актриса пришла поддержать коллег на презентации новой работы.

Образ актрисы

Особое внимание привлек и образ актрисы. Для выхода на красную дорожку Флоренс Пью выбрала полупрозрачное голубое платье с цветочной вышивкой от Rodarte.

Модель отличалась объемными рукавами с выразительным силуэтом и деликатными фактурными деталями, придающими образу романтичности. Сочетание прозрачной ткани и вышивки сделало наряд одновременно нежным и смелым.

Флоренс Пью появилась в роскошном платье на премьере фильма, чтобы поддержать коллег
Флоренс Пью (фото: Getty Images)
Флоренс Пью появилась в роскошном платье на премьере фильма, чтобы поддержать коллег
Флоренс Пью (фото: Getty Images)

Что известно о фильме

Фильм "Клара и Солнце" снял режиссер Тайка Вайтети по мотивам одноименного романа британского писателя Кадзуо Ишигуро. В центре истории - Клара, искусственная подруга, наблюдающая за людьми и пытающаяся понять их чувства.

Она надеется помочь девушке, для которой ее приобрели, и открывает для себя сложность человеческих отношений.

Главные роли в ленте исполнили Дженна Ортега и Эми Адамс. В актерский состав также вошли Наташа Лионн и Стив Бушеми.

Флоренс Пью появилась в роскошном платье на премьере фильма, чтобы поддержать коллег
Флоренс Пью из Эми Адамс, Дженну Ортегу и Рэйчел Форман (фото: Getty Images)

Лондонская премьера стала одним из событий кинофестиваля BFI London Film Festival, который ежегодно собирает в британской столице кинематографистов, актеров и поклонников кино.

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