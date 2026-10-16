Флоренс П’ю з’явилася у розкішній сукні на прем’єрі фільму, щоб підтримати колег

Британська акторка Флоренс П’ю з’явилася на прем’єрі фільму "Клара і Сонце" (Klara and the Sun) у межах Лондонського кінофестивалю. Зірка прийшла підтримати колег, які зіграли в новій стрічці, зокрема Емі Адамс, Дженну Ортегу та Рейчел Форман.

Як повідомляє Wave RBC.UA, Флоренс П’ю позувала перед фотографами на червоній доріжці, приєднавшись до команди фільму. Її поява привернула увагу фотографів і шанувальників, адже акторка прийшла підтримати колег на презентації їхньої нової роботи.

Образ акторки

Особливу увагу привернув і образ акторки. Для виходу на червону доріжку Флоренс П’ю обрала напівпрозору блакитну сукню з квітковою вишивкою від Rodarte.

Модель вирізнялася об’ємними рукавами з виразним силуетом і делікатними фактурними деталями, що додавали образу романтичності. Поєднання прозорої тканини та вишивки зробило вбрання водночас ніжним і сміливим.

Флоренс П’ю (фото: Getty Images)

Флоренс П’ю (фото: Getty Images)

Що відомо про фільм

Фільм "Клара і Сонце" зняв режисер Тайка Вайтіті за мотивами однойменного роману британського письменника Кадзуо Ішіґуро. У центрі історії - Клара, штучна подруга, яка спостерігає за людьми та намагається зрозуміти їхні почуття.

Вона сподівається допомогти дівчині, для якої її придбали, і водночас відкриває для себе складність людських стосунків.

Головні ролі у стрічці виконали Дженна Ортега та Емі Адамс. До акторського складу також увійшли Наташа Ліонн і Стів Бушемі.

Флоренс П’ю з Емі Адамс, Дженну Ортегу та Рейчел Форман (фото: Getty Images)

Лондонська прем’єра стала однією з подій цьогорічного кінофестивалю BFI London Film Festival, який щороку збирає в британській столиці кінематографістів, акторів і шанувальників кіно.