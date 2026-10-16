Victoria’s Secret оголосив моделей на шоу 2026: не запросили колишнього "ангела" бренду

Victoria’s Secret Fashion Show 2026 відбудеться вже цими вихідними, а список моделей, які візьмуть участь у показі, поступово формується. Водночас дві моделі, які раніше виходили на подіум бренду, не пройшли цьогорічний відбір. Як повідомляє Wave RBC.UA, серед них - колишній "ангел" Victoria’s Secret Romee Strijd.

Чому Romee Strijd не потрапила в шоу

31-річна нідерландська модель Romee Strijd розповіла про свій досвід кастингу в TikTok. Вона брала участь у показах Victoria’s Secret із 2014 року, а у 2015-му стала одним з "ангелів" бренду.

Цього літа модель готувалася до можливого повернення на подіум, а у вересні приїхала до Нью-Йорка на кастинг. Однак після нього їй довелося чекати на остаточну відповідь понад п’ять тижнів.

Зрештою Strijd повідомили, що її не обрали для цьогорічного шоу. За словами моделі, причиною стало те, що вона не відповідала концепції показу. Вона також зізналася, що тривале очікування та невизначеність спричинили в неї стрес.

Попри розчарування, модель дала зрозуміти, що не хоче надалі проходити через подібний досвід кастингу, аби зберегти позитивні спогади про попередні роки співпраці з брендом.

Ще одна модель, яка не потрапила до цьогорічного складу учасниць - Frida Aasen. Вона також повідомила, що не пройшла відбір.

Хто візьме участь у Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Серед моделей, які готуються вийти на подіум цього року - Джіджі Хадід, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол, Ельза Госк, Алессандра Амбросіо, Ешлі Грем, Джоан Смоллс, Лю Вень, Палома Елсессер, Іман Хаммам, Анох Яй, Алекс Консані та Грейс Елізабет.

Особливу увагу привертає Алессандра Амбросіо, для якої цьогорічний показ стане ювілейним - 20-м у межах Victoria’s Secret Fashion Show. Модель уперше взяла участь у шоу бренду у 2000 році.

Музичними гостями заходу стануть Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney та гурт KATSEYE.

Victoria’s Secret Fashion Show 2026 запланований на 18 жовтня в Лос-Анджелесі. Трансляцію покажуть на YouTube та офіційних каналах бренду в соціальних мережах.