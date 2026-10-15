Шон Макгір залишає Alexander McQueen після трьох років на посаді креативного директора

Модний дім Alexander McQueen, який належить французькій групі Kering, змінює креативного директора. Ірландський дизайнер Шон Макгір залишає посаду після трьох років співпраці.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на заяву компанії .

Що відомо про звільнення Шона Макгіра

Компанія подякувала дизайнеру за його внесок у розвиток бренду та відданість роботі. Генеральний директор Kering Лука де Мео зазначив, що модний дім прагне сформувати новий напрям, спираючись на свою спадщину, майстерність крою, творчу свободу та бунтарський дух.

Президент і генеральний директор Alexander McQueen Джанфранко Д'Аттіс особисто відзначив роботу Макгіра. За його словами, дизайнер з повагою ставився до історії бренду, водночас додаючи власне бачення.

"Його талант і пристрасть допомогли нам відновити зв'язок бренду з Лондоном, його культурою та надзвичайною творчою енергією. Я глибоко вдячний Шону та командам за їхню відданість, креативність та внесок у розвиток будинку моди", - заявив він.

Сам Макгір у заяві зазначив, що пишається роботою команди та творчою енергією, яку вдалося сформувати за час його керівництва. Він прагнув поєднати у витворах природну, чуттєву красу людини з точністю та дисципліною, які притаманні модному дому.

"Я неймовірно пишаюся тією прогресивною енергією, яку ми культивували як команда, закріпивши нашу творчість у сучасній культурі та спостерігаючи, як вона знаходить відгук у найвідвертіших і найвиразніших постатей у мистецтві, музиці, кіно та інших сферах", - сказав він.

Що відомо про Шона Макгіра

Дизайнер народився в Ірландії у 1987 році. До призначення в Alexander McQueen він очолював напрям готового одягу в бренді JW Anderson. Також він працював у Dries Van Noten, Uniqlo та Burberry.

У жовтні 2023 року Макгір змінив на посаді Сару Бертон, яка присвятила Alexander McQueen 26 років, із них 13 - на посаді креативної директорки.

Дебютна колекція Макгіра викликала неоднозначну реакцію - її описували як "грубий гламур" та "грайливу агресію". Показ відбувся на околиці Парижа в складському приміщенні, яке нагадувало занедбані локації лондонської рейв-культури, де раніше представляв свої роботи сам Макквін. У колекції були об'ємні в'язані вироби, куртки з овчини та костюми, оздоблені чорним бісером.



У наступному показі, який пройшов у паризькій Школі образотворчих мистецтв, експерти відзначили цілісність лінійки та її комерційний потенціал.

У колекції весна-літо 2027 він представив костюми з кроєм "ангельські крила", шкіряні коміри та трикотаж із перфорацією. Вечірні образи доповнили атласні сукні з асиметричними вирізами, корсети з відкритою спиною та напівпрозорі спідниці.

Хто замінить Шона Макгіра в Alexander McQueen

У модному домі заявили, що незабаром оголосять ім'я нового креативного керівника. Наразі відомо, що його дебютний показ відбудеться в Лондоні.