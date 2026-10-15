Шон Макгир покидает Alexander McQueen после трех лет на должности креативного директора

Модный дом готовится к новому этапу развития
Модный дом Alexander McQueen, принадлежащий французской группе Kering, сменяет креативного директора. Ирландский дизайнер Шон Макгир покидает пост после трех лет сотрудничества.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на заявление компании.
Компания поблагодарила дизайнера за его вклад в развитие бренда и преданность работе. Генеральный директор Kering Лука де Мео отметил, что модный дом стремится сформировать новое направление, опираясь на свое наследие, мастерство кроя, творческую свободу и бунтарский дух.
Президент и генеральный директор Alexander McQueen Джанфранко Д'Аттис лично отметил работу Макгира. По его словам, дизайнер с уважением относился к истории бренда, в то же время добавляя собственное видение.
"Его талант и страсть помогли нам восстановить связь бренда с Лондоном, его культурой и творческой энергией. Я глубоко благодарен Шону и командам за их преданность, креативность и вклад в развитие дома моды", - заявил он.
Сам Макгир в заявлении отметил, что гордится работой команды и творческой энергией, которую удалось сформировать за время его руководства. Он стремился соединить в произведениях естественную, чувственную красоту человека с точностью и дисциплиной, которые присущи модному дому.
"Я невероятно горжусь той прогрессивной энергией, которую мы культивировали как команда, закрепив наше творчество в современной культуре и наблюдая, как она находит отклик в самых откровенных и выразительных фигурах в искусстве, музыке, кино и других сферах", - сказал он.
Дизайнер родился в Ирландии в 1987 году. До назначения в Alexander McQueen он возглавлял направление готовой одежды в бренде JW Anderson. Также он работал в Dries Van Noten, Uniqlo и Burberry.
В октябре 2023 года Макгир сменил в должности Сару Бертон, посвятившую Alexander McQueen 26 лет, из них 13 - в должности креативного директора.
Дебютная коллекция Макгира вызвала неоднозначную реакцию - ее описывали как "грубый гламур" и "игривую агрессию". Показ состоялся на окраине Парижа в складском помещении, напоминавшем заброшенные локации лондонской рейв-культуры, где раньше представлял свои работы сам Макквин. В коллекции были объемные вязаные изделия, куртки из овчины и костюмы, украшенные черным бисером.
В следующем показе, прошедшем в парижской Школе изящных искусств, эксперты отметили целостность линейки и ее коммерческий потенциал.
В коллекции весна-лето 2027 года он представил костюмы с кроем "ангельские крылья", кожаные воротники и трикотаж с перфорацией. Вечерние образы дополнили атласные платья с ассиметричными вырезами, корсеты с открытой спиной и полупрозрачные юбки.
В модном доме заявили, что в скором времени объявят имя нового креативного руководителя. Пока что известно, что его дебютный показ состоится в Лондоне.