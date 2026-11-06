Понад 2500 глядачів: Зібров, Ротару та Сумська виступили на маштабному "Шлягер року"

У столичному Палаці "Україна" 4 листопада пройшов музичний проєкт "Шлягер року - 2026". Подію відвідали понад 2500 глядачів, які змогли почути наживо виступи відомих українських артистів різних поколінь.

Wave RBC.UA повідомляє, що концерт відбувся попри безпекові виклики та складні умови воєнного часу.

Хто виступив під час концерту

Незадовго до початку заходу в Києві оголосили повітряну тривогу. Водночас під час концертної програми нових перешкод не виникло, тож вечір продовжився за запланованим сценарієм.

На сцену Палацу "Україна" вийшли Ольга Сумська, Павло Зібров, Оксана Білозір, Алла та Максим Кудлай, Ауріка Ротару, Ель Кравчук, Світлана Білоножко, Дмитро та Назарій Яремчуки, JULIK, Анна Добриднєва, Владислав Мельник, Віталій Борисюк, Оксана Vояж, Марта Адамчук, Тетяна Піскарьова, Петро Чорний, ANNA MARIA, Надія Шестак, Андрій Князь, Діма Нікітін, Віталій Лобач, Ірина Шегеда, Софія та Марія Сушкові, гурт "Гетьман", Олександр Ткаченко, Тетяна Озерянець, Ольга Барбен, Даніела Шапочнікова, Любов Солтан та Олег Сербін.

"Шлягер року - 2026" (фото надано організаторами)

"Шлягер року - 2026" (фото надано організаторами)

Окрім музичних виступів, програма передбачала розмови ведучих із запрошеними артистами. Виконавці ділилися тим, як змінилося їхнє життя та творча діяльність після початку повномасштабного вторгнення.

Зі сцени також звучали слова вдячності, підтримки українців і нагадування про важливість єдності, турботи про близьких та віри в майбутнє.

"Шлягер року - 2026" (фото надано організаторами)

Які труднощі виникли в організаторів

Проведення масштабного концерту під час війни вимагало від організаторів додаткових зусиль.

Головною продюсеркою та організаторкою проєкту стала Анжела Норбоєва. Вона розповіла, що команда зіткнулася з низкою труднощів, однак вирішила не відмовлятися від проведення події.

"Для нас було важливо, щоб українські артисти могли вийти на сцену, а глядачі - почути улюблені пісні та хоча б на кілька годин відчути атмосферу єдності", - зазначила продюсерка.

Також Анжела Норбоєва анонсувала телевізійну версію музичного вечора. За її словами, глядачі зможуть переглянути повний запис фестивалю на телеекранах. Дату трансляції організатори поки не уточнили.

"Шлягер року - 2026" (фото надано організаторами)

"Шлягер року - 2026" (фото надано організаторами)

Що відомо про проєкт "Шлягер року"

Проєкт започаткував у 1995 році український композитор Олександр Злотник. За час існування він став одним із тривалих музичних проєктів вітчизняної естради, покликаних знайомити слухачів із популярними українськими піснями та об'єднувати на одній сцені артистів різних поколінь.

Концерт 2026 року продемонстрував, що навіть в умовах повномасштабної війни українська музична сцена продовжує жити. Такі події не лише дають виконавцям можливість зустрічатися зі своєю аудиторією, а й створюють простір для спільних емоцій та відчуття єдності.

"Шлягер року - 2026" (фото надано організаторами)

"Шлягер року - 2026" (фото надано організаторами)