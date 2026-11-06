Более 2500 зрителей: Зибров, Ротару и Сумская выступили на масштабном "Шлягере года"

В столичном Дворце "Украина" 4 ноября прошел музыкальный проект "Шлягер года - 2026". Событие посетили более 2500 зрителей, которые смогли услышать вживую выступления известных украинских артистов разных поколений.

Wave RBC.UA сообщает, что концерт состоялся, несмотря на вызовы безопасности и сложные условия военного времени.

Кто выступил во время концерта

Незадолго до начала мероприятия в Киеве была объявлена воздушная тревога. В то же время, во время концертной программы новых препятствий не возникло, поэтому вечер продолжился по запланированному сценарию.

На сцену Дворца "Украина" вышли Ольга Сумская, Павел Зибров, Оксана Билозир, Алла и Максим Кудлай, Аурика Ротару, Эль Кравчук, Светлана Белоножко, Дмитрий и Назарий Яремчуки, JULIK, Анна Добрыднева, Владислав Мельник, Виталий Пискарева, Петро Черный, ANNA MARIA, Надежда Шестак, Андрей Князь, Дима Никитин, Виталий Лобач, Ирина Шегеда, София и Мария Сушко, группа "Гетьман", Александр Ткаченко, Татьяна Озерянец, Ольга Барбен, Даниэла Шапочникова, Любовь Солтан и Олег Сертан.

"Шлягер года - 2026" (фото предоставлено организаторами)

"Шлягер года - 2026" (фото предоставлено организаторами)

Помимо музыкальных выступлений программа предусматривала разговоры ведущих с приглашенными артистами. Исполнители делились тем, как изменилась их жизнь и творческая деятельность после начала полномасштабного вторжения.

Со сцены также звучали слова благодарности, поддержки украинцев и напоминания о важности единства, заботы о близких и вере в будущее.

"Шлягер года - 2026" (фото предоставлено организаторами)

Какие трудности возникли у организаторов

Проведение масштабного концерта во время войны требовало от организаторов дополнительных усилий.

Главной продюсершей и организатором проекта стала Анжела Норбоева. Она рассказала, что команда столкнулась с рядом затруднений, однако решила не отказываться от проведения события.

"Для нас было важно, чтобы украинские артисты могли выйти на сцену, а зрители - услышать любимые песни и хотя бы на несколько часов почувствовать атмосферу единства", - отметила продюсер.

Также Анжела Норбоева анонсировала телевизионную версию музыкального вечера. По ее словам, зрители смогут просмотреть полную запись фестиваля на телеэкранах. Дату трансляции организаторы пока не уточнили.

"Шлягер года - 2026" (фото предоставлено организаторами)

"Шлягер года - 2026" (фото предоставлено организаторами)

Что известно о проекте "Шлягер года"

Проект основал в 1995 году украинский композитор Александр Злотник. За время существования он стал одним из продолжительных музыкальных проектов отечественной эстрады, призванных знакомить слушателей с популярными украинскими песнями и объединять на одной сцене артистов разных поколений.

Концерт 2026 продемонстрировал, что даже в условиях полномасштабной войны украинская музыкальная сцена продолжает жить. Такие события не только дают исполнителям возможность встречаться со своей аудиторией, но и создают простор для общих эмоций и ощущения единства.

"Шлягер года - 2026" (фото предоставлено организаторами)

"Шлягер года - 2026" (фото предоставлено организаторами)