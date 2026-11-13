Подорожі під музику Ганса Циммера: композитор записав альбом для Qatar Airways

Легендарний кінокомпозитор Ганс Циммер об'єднався з авіакомпанією Qatar Airways, щоб створити її нову музичну ідентичність. Спеціально для перевізника музикант написав композиції, які супроводжуватимуть пасажирів під час подорожей.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Qatar Airways , кожна композиція має свою історію.

В альбом увійшло 5 треків

Результатом співпраці став альбом Burgundy Symphony, до якого увійшли п'ять оригінальних треків. Музика натхненна культурою Катару, його історією та атмосферою подорожей.

За задумом авторів, кожна композиція передає окремий етап мандрівки - від передчуття нових відкриттів до повернення додому.

До альбому увійшли п'ять композицій: Dawn, Dusk, The Orchard, Homecoming та An Ode to Qatar. Перша передає відчуття очікування і можливості відкривати нові горизонти, друга - спокій польоту над хмарами у вечірньому небі.

Ганс Циммер (фото:qatarairways.com)

Трек The Orchard присвячений моментам відпочинку та натхненний тропічним садом ORCHARD в міжнародному аеропорту Хамад у Досі.

Тоді як Homecoming розповідає про емоції повернення додому, а завершальна композиція An Ode to Qatar стала музичною присвятою культурній спадщині та сучасному розвитку країни.

Коли відбулась перм'єра

Прем'єру проєкту відзначили 6 листопада під час концерту Ганса Циммера в Досі. Глядачам також показали спеціальний фільм про створення альбому та творчі ідеї, які надихнули композитора.

Відтепер пасажири Qatar Airways можуть почути нову музику безпосередньо на борту літаків. Водночас повний альбом Burgundy Symphony доступний для прослуховування на офіційному YouTube-каналі авіакомпанії.