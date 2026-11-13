Путешествия под музыку Ганса Циммера: композитор записал альбом для Qatar Airways

Легендарный кинокомпозитор Ганс Циммер объединился с авиакомпанией Qatar Airways, чтобы создать ее новую музыкальную идентичность. Специально для перевозчика музыкант написал композиции, сопровождающие пассажиров во время путешествий.

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Qatar Airways , каждая композиция имеет свою историю.

В альбом вошло 5 треков

Результатом сотрудничества стал альбом Burgundy Symphony, в который вошли пять оригинальных треков. Музыка вдохновлена культурой Катара, его историей и атмосферой путешествий.

По замыслу авторов, каждая композиция передает отдельный этап путешествия - от предвкушения новых открытий до возвращения домой.

В альбом вошли пять композиций: Dawn, Dusk, The Orchard, Homecoming и An Ode to Qatar. Первая передает ощущение ожидания и возможности открывать новые горизонты, вторая - покой полета над облаками в вечернем небе.

Ганс Циммер (фото:qatarairways.com)

Трек The Orchard посвящен моментам отдыха и вдохновлен тропическим садом ORCHARD в международном аэропорту Хамад в Дохе.

В то время как Homecoming рассказывает об эмоциях возвращения домой, а завершающая композиция An Ode to Qatar стала музыкальным посвящением культурному наследию и современному развитию страны.

Когда состоялась пермьера

Премьеру проекта отметили 6 ноября во время концерта Ганса Циммера в Дохе. Зрителям также показали специальный фильм о создании альбома и вдохновивших композитора творческих идей.

Теперь пассажиры Qatar Airways могут услышать новую музыку непосредственно на борту самолетов. В то же время, полный альбом Burgundy Symphony доступен для прослушивания на официальном YouTube-канале авиакомпании.